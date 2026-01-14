พาชิมพุทรา 3 รสบ้านปากหมัน จัดโปรชมสวนอิ่มละ 29 บาท เชื่อมท่องเที่ยวภูอีเลิศ

เลย-ชวนชิมพุทรา 3 รส บ้านปากหมัน ริมชายแดนไทย-ลาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย จุดเช็คอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวสายชิม เผยโลเคชั่นปลูกที่ราบหุบเขาริมแม่น้ำเหือง ให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์หวาน กรอบ เปรี้ยว พร้อมจัดโปรเดินชมสวนเด็ดกินจนอิ่มแค่ 29 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กำลังกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายชิมและสายธรรมชาติ ด้วยจุดเด่นของผลไม้พื้นถิ่น คือพุทรา 3 รส ปลูกบนพื้นที่กว่า 3 ไร่ในหุบเขาเลียบแม่น้ำเหือง พรมแดนไทย-สปป.ลาว ด้วยสภาพภูมิประเทศ ดิน และน้ำที่สมบูรณ์ พุทราบ้านปากมันจึงให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ด้วยรสชาติหวาน กรอบ เปรี้ยว ที่ลงตัวกับคนที่ชื่นชอบผลไม้
นายพิกุล เมินเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) เจ้าของสวนพุทรา และผู้ดูแลกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน เปิดเผยว่าพุทราที่ปลูกในบริเวณนี้มีรสชาติโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากพื้นที่ปลูกตั้งอยู่กลางหุบเขาระหว่างจังหวัดเลย และเมืองแก่นท้าวแขวงไชยบุรี สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำเหืองไหลผ่าน อากาศที่บริสุทธิ์และแร่ธาตุในดินทำให้พุทรามี 3 รสชาติ (หวาน กรอบ เปรี้ยว) ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
ขณะเดียวกันพุทราบ้านปากหมัน ได้จัดโปรโมชั่นเอาใจนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชอปมาชิมถึงจังหวัดเลย จัดให้กินอิ่มในสวน 29 บาท โดยทางสวนมีข้อเสนอเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน ค่าเข้าชมเพียง 29 บาท สามารถเดินเด็ดกินได้สดๆ จากต้นจนอิ่มเต็มที่ และสามารถซื้อกลับบ้านได้ใน ราคากิโลกรัมละ 25 บาท
ทั้งยังมีโปรโมชั่นกลุ่มช่วงนี้ มาเที่ยวภูอีเลิศ มา 10 คน ฟรี 1 คน หากต้องการราคาส่ง เมื่อซื้อเกิน 100 กิโลกรัม ลดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 20 บาท ล่าสุดมีพ่อค้าแม่ค้ามารับไปจำหน่ายในตัวเมืองเลยแล้ว จำนวนหลายร้อยกิโลกรัม โดยผลผลิตจะยังมีให้เก็บเกี่ยวได้อีกประมาณ 1 ถึง 1 เดือนครึ่งเท่านั้น
นอกจากสวนพุทราแล้ว บ้านปากหมันยังมุ่งเน้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เต็มรูปแบบ โดยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ ภูอีเลิศ (จุดชมทะเลหมอกสองแผ่นดิน) และส่งเสริมโฮมสเตย์ในชื่อ เมินเมืองฟาร์มสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและอากาศบริสุทธิ์
ด้านนายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม ชิมทั้ง 29 บาทจนอิ่ม และได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ และด้านท่องเที่ยวชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และชมสวนพุทรา เมินเมืองฟาร์มสเตย์ ได้ที่โทร 098-398-5091 หรือ 087-096-3975