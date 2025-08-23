สมุทรสงคราม - กรมโยธาฯ จับมือเทศบาลอัมพวา ทุ่ม 60 ล้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่กลอง เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว หวังดันเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวชุมชน คาดแล้วเสร็จในปี 2570
นายวิศิษฐ เจียมรัตตัญญู นายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า เทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 60 ล้านบาท สำหรับ “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำชุมชนอัมพวา” ตั้งแต่บริเวณหน้า สภ.อัมพวา ไปจนถึงหน้าวัดนางวัง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ย 5 เมตร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2568 จนถึงปี 2570 ใช้เวลาดำเนินงาน 720 วัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสำรวจพื้นที่และเตรียมการก่อสร้าง
“โครงการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว และแก้ไขปัญหาการจราจรและการกัดเซาะตลิ่ง เทศบาลเคยปรับปรุงถนนสายรอง สร้างท่าเรือ และพัฒนาบริเวณหน้าอำเภอมาแล้วหลายจุด” นายวิศิษฐ กล่าว
สำหรับการปรับปรุงครั้งใหม่นี้ จะเน้นการฟื้นฟูและพัฒนาให้บริเวณเขื่อนเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน ประกอบด้วยงานก่อสร้างลานกิจกรรม ลานท่าน้ำ ทางเดินออกกำลังกาย ปรับปรุงระบบระบายน้ำและไฟส่องสว่าง รวมถึงปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่ง พร้อมปรับปรุงศาลาพักเดิมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กลายเป็นสวนสาธารณะของชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาอีก 2 จุด คือบริเวณริมน้ำหน้าที่ว่าการอำเภออัมพวา และหน้าสำนักงานสาธารณสุข เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรี และงานสาธารณประโยชน์อื่น ๆ หวังสร้างพื้นที่เปิดโล่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โครงการนี้คาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักโฮมสเตย์ และรีสอร์ท ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในอนาคต
นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองยังได้ขยายงานก่อสร้างถนนและเขื่อนเลียบแม่น้ำแม่กลองเพิ่มเติม จากวัดนางวังไปจนถึงวัดบางกะพ้อม ระยะทางรวม 620 เมตร ซึ่งจะกลายเป็นถนนเลียบแม่น้ำแม่กลองที่สวยงาม สามารถขับรถชมวิวได้ และจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างวัด ตลาดน้ำ และชุมชนท้องถิ่นอย่างกลมกลืน ทั้งนี้ เทศบาลฯ คาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชาวอัมพวา ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี พื้นที่สีเขียว และโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาว พร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป