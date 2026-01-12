“ยศชนัน” มั่นใจเพื่อไทยรักษาแชมป์ลาดกระบัง ชี้ธีรรัตน์ลงพื้นที่ตลอดแม้โพลยังตาม

“ยศชนัน” มั่นใจรักษาแชมป์เขตลาดกระบังได้ ส่ง “ธีรรัตน์” เป็น สส. ต่อ ชี้เข้าหาประชาชนตลอด น้อมรับ นิด้าโพล หลังคะแนนยังตาม แต่พร้อมรับฟัง ปรับปรุงต่อ เชื่อ นโยบายจะเรียกคะแนนกลับได้ ย้ำ ผู้สมัครลงพื้นที่ตลอด ไม่ใช่แค่ก่อนเลือกตั้ง
วันที่(11 ม.ค. 69 )นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจที่จะรักษาเก้าอี้ สส. กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเขตลาดกระบัง ที่พรรคเพื่อไทยได้ สส. เพียงเขตเดียวในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาว่า มีความมั่นใจ เพราะนางสาวธีรารัตน์ สำเร็จวาณิชย์ อดีต สส. เขตลาดกระบัง ลงพื้นที่ตลอด และจากเสียงตอบรับได้ลงไปพื้นที่วันนี้ทั้งชุมชนที่อยู่ริมน้ำ รวมถึงประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดหัวตะเข้ ซึ่งมองเห็นโอกาส และนางสาวธีรรัตน์ได้ช่วยชุมชนตลอด ทั้งการท่องเที่ยว การเกษตร ซึ่งพบว่าหลายจุดของลาดกระบัง เป็นจุดที่มีความหวังมาก สามารถสร้างชื่อเสียง ดึงดูดการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาได้ รวมถึงการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ทุกคนสร้างรายได้ รวมถึงได้พูดคุยหลายปัญหา ทั้งน้ำท่วม การบริหารการการน้ำ ซึ่งนางสาวธีรรัตน์ได้ทำอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสเข้าไปทำงานในกระทรวงมหาดไทย แต่ไม่ได้ทำให้แค่เขตลาดกระบัง แต่ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทย จะเห็นผลงานที่เป็นประจักษ์ จากการจัดการภัยพิบัติ ที่จังหวัดเชียงราย และหลังลงพื้นที่หลายคนให้การตอบรับดี
ส่วนคน กทม. ค่อนข้างจะซื้อใจยาก จะทำอย่างไร นายยศชนัน กล่าวว่า ตรงนี้ไม่มีปัญหา เพราะมีความมั่นใจ เมื่อได้พูดคุยกับหลายคน แต่ละคนก็ฝากความหวังไว้ ก็รู้สึกความสบายใจในหลายส่วน
เมื่อถามถึงผลสำรวจดิด้าโพล พบว่า พรรคเพื่อไทยยังเป็นรอง ทั้งเป็นตัวบุคคล และพรรค นายยศชนัน กล่าวว่า บางโพล เช่น โพลเดลินิวส์ - มติชน ที่มีคะแนนนำ ก็ทำให้พรรคชื่นใจ และเป็นกำลังใจ ส่วนนิด้าโพล ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยกลุ่มตัวอย่าง แต่เราเปิดใจรับ ฟังตรงไหนดีก็รับไว้ ตรงไหนที่ต้องปรับปรุงก็ดำเนินการปรับปรุงต่อไป และหวังว่าประชาชนจะให้โอกาส
ส่วนจะเร่งปรับยุทธศาสตร์อย่างไรให้เรียกคะแนนกลับมาได้ นายยศชนัน กล่าวว่า ทุกคนเริ่มสื่อสารเรื่องนโยบาย ซึ่งแต่ละนโยบายหลังลงพื้นที่ก็นำมาปรับ เช่น นโยบาย 70 : 30% จะทำให้เศรษฐกิจไหลเวียน และไม่ได้มีนโยบายนี้นโยบายเดียว เพราะการที่จะทำให้ประเทศไทยไปข้างหน้า จะต้องดูแลทุกคน ทุกระดับ เพื่อทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือในสายตาต่างประเทศ
เมื่อถามย้ำว่าเหลือเวลา 30 วันก่อนเลือกตั้ง จะเร่งเครื่องกลับมามีคะแนนนำได้หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า มีความมั่นใจ เพราะตอนนี้ สส. เขตของพรรค ได้นำแนวนโยบายต่าง ๆ ไปสื่อสารให้กับประชาชน ซึ่งในแต่ละจุดก็มีความต้องการนโยบายที่แตกต่างกันไป แม้อีก 30 วันที่จะเป็นวันเลือกตั้ง แต่ผู้สมัคร สส. ของพรรคได้ลงพื้นที่มาตลอด ไม่ใช่แค่ 30 วันนี้เท่านั้น จึงเชื่อว่า การสื่อสารนั้นจะไม่ยาก และทุกคนให้การตอบรับดี
ทั้งนี้ ภายหลังให้สัมภาษณ์มีประชาชนตะโกนเรียกนายยศชนัน ว่า ”ขอให้หันมาทางนี้หน่อยนายกรัฐมนตรี“ ก่อนมอบดอกไม้ ตะโกนเชียร์ และยืนยัน ว่า จะให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทย