จับตา “ไทยก้าวใหม่” เขต 1 โคราช ทนายนา ลูกโคราช ชูทางเลือกใหม่ ท่ามกลางศึกพรรคใหญ่

การเมืองสนามเลือกตั้ง ส.ส. เขต 1 นครราชสีมา เริ่มชัดเจนขึ้น เมื่อขั้วการเมืองเดิมปรับยุทธศาสตร์กันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะกรณีที่พรรคชาติพัฒนาไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรค แต่เลือกย้ายสีสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ขณะที่บ้านใหญ่ของเพื่อไทยในพื้นที่ยอมถอย เปิดทางให้กลุ่มการเมืองเดิมเข้ามาคุมเกมภายใต้สีเสื้อใหม่
ความเคลื่อนไหวดังกล่าว ทำให้สนามเขต 1 โคราช ถูกมองว่าเป็นการแข่งขันของ “การเมืองกลุ่มเดิมในโครงสร้างใหม่” มากกว่าการเปิดพื้นที่ให้แนวคิดหรือบุคลากรทางการเมืองหน้าใหม่อย่างแท้จริง
ท่ามกลางสมการนี้ ชื่อของ “วาสนา สระทองหลาง” หรือ “ทนายนา วิชาการ” ผู้สมัครในนาม พรรคไทยก้าวใหม่ กลับถูกจับตาเพิ่มขึ้น ในฐานะผู้สมัครเพียงไม่กี่รายที่ ไม่อยู่ในดีล ไม่ย้ายสี และไม่พึ่งบ้านใหญ่ แต่เลือกลงสนามด้วยตัวตนและแนวคิดของตนเอง
ทนายนาเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ในเชิงการเลือกตั้ง แต่ไม่ใหม่สำหรับงานด้านนิติบัญญัติและกฎหมาย ด้วยประสบการณ์ทำงานเชิงวิชาการระดับประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนในคดีสาธารณะจำนวนมาก ถูกมองว่าเป็นผู้สมัครที่ “เข้าใจระบบกฎหมายจากการลงมือทำจริง” มากกว่าการเมืองเชิงเครือข่าย
แหล่งข่าวทางการเมืองในพื้นที่มองว่า ในขณะที่หลายพรรคเลือกใช้สูตรเดิมด้วยการรวมกลุ่มอำนาจ ทนายนากลับเลือกเดินอีกเส้นทาง คือการเสนอทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ผ่านนโยบายที่เน้นความโปร่งใส การตรวจสอบอำนาจรัฐ และการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทบชีวิตคนโคราชโดยตรง
สนามเขต 1 โคราช จึงไม่ใช่เพียงการวัดกำลังของบ้านใหญ่หรือเครือข่ายการเมืองเดิมเท่านั้น แต่เป็นบททดสอบสำคัญว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะยังยอมรับการเมืองแบบเดิมภายใต้สีเสื้อใหม่ หรือจะเปิดโอกาสให้ นักกฎหมายที่ยืนบนหลักการ ได้เข้าไปทำหน้าที่แทนเสียงของประชาชนในสภา
สำหรับหลายฝ่าย การลงสนามของ “ทนายนา วิชาการ” จึงไม่ใช่แค่การร่วมแข่งขัน แต่คือการส่งสัญญาณว่า เขต 1 โคราช ยังมีทางเลือกใหม่ ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสมการการเมืองแบบเดิมเสมอไป