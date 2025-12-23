หนองคายเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี @บ้านเดื่อ ชุมชนที่มีอัตลักษณ์รอบด้าน

หนองคาย-กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัว 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ที่บ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย ชุมชนที่มีอัตลักษณ์รอบด้าน ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน ผลักดันสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานวัฒนธรรมริมโขง วัดอุทุมพร บ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนบ้านเดื่อ ซึ่ง นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนบ้านเดื่อ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ วัดอุทุมพร กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยวสุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ยกระดับทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดการท่องเที่ยววิถีชุมชน เกิดการบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ในการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
สำหรับชุมชนบ้านเดื่อดังกล่าว เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ.2400 ชื่อ “บ้านเดื่อ” มาจากพื้นที่บริเวณนี้มีต้นมะเดื่อขึ้นอยู่จำนวนมาก พื้นที่ติดริมแม่น้ำโขง ตำบลบ้านเดื่อ มี 16 หมู่บ้าน ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งหมด 7,400 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวหรือไทน้อย มีสำเนียงภาษาพูดแบบลาวเวียงจันทน์ ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ฮีต 12 คอง 14 แบบชาวลุ่มน้ำโขง
โดยชาวบ้านเดื่อมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ใส่เสื้อย้อมสีมะเดื่อ นุ่งผ้าซิ่นลายพญานาค ชาวบ้านเดื่อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผักแบบขั้นบันไดริมโขง ทำประมงพื้นบ้าน และเลี้ยงปลากระชัง
ต่อมาได้มีการพัฒนาสู่หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีเกษตรและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง และเส้นทางท่องเที่ยวสายมะเดื่อ ซึ่งเป็นพรรณไม้อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเดื่อที่นำทุกส่วนมาใช้ประโยชน์ทำทั้งอาหารและเครื่องดื่ม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และนำมาย้อมสีผ้า
จนนำมาสู่การได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปีงบประมาณ 2568.