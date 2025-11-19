เกษตรกรเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงวอนรัฐตรวจสอบคุณภาพน้ำ หวั่นกระทบความเชื่อมั่น

หนองคาย-เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชั
จากกรณีที่มีการให้ข่าวว่ามีการพบสารหนูในแม่น้ำโขง บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย บึงกาฬ หนองคาย และนครพนม นั้น ทำให้เกิดความกังวลของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.หนองคาย มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังในแม่น้ำโขงเป็นจำนวนมากในหลายอำเภอ เลี้ยงปลานิลกระชังส่งขายให้ตามตลาดต่าง ๆ หลายจังหวัด
ล่าสุดนายณัฐนันท์ มิคาระเศรษฐ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง ที่บ้านกวนวันน้อย ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย กล่าวว่า เลี้ยงปลานิลกระชังไว้ 90 กระชัง จับปลาทุกวัน ๆ ละประมาณ 2-3 ตัน แบ่งส่วนหนึ่งส่งพ่อค้า และอีกส่วนหนึ่งนำไปแล่เอาเนื้อปลาส่งให้กับร้านอาหารในหลายจังหวัด ตนจะมีการส่งตัวอย่างปลาให้หน่วยงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบทุกปี เพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานของปลาที่เลี้ยง
ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าพบสารหนูในแม่น้ำโขงนั้น ตนมีความกังวลว่าอาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค มีลูกค้าเริ่มถามกับทางตลาดมาอีกทีถึงข่าวที่เกิดขึ้น ทางตนก็ยืนยันว่าปลาที่เลี้ยงในกระชังยังปกติ กินอาหารได้ตามปกติทุกอย่าง ปลาตายปกติวันละ 2-3 ตัว ถือเป็นการตายปกติ ไม่มีการตายผิดปกติ
“อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำให้เกษตรกร จะช่วยเกษตรกรริมแม่น้ำโขงได้ เพราะเกษตรกรไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบให้ถูกหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค หากไม่พบสารพิษปนเปื้อนก็จะได้สบายใจ หรือหากตรวจแล้วพบก็จะได้หาทางแก้ไขได้ทันท่วงที”นายณัฐนันท์กล่าวย้ำ.