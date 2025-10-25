“ธรรมนัส” ลุยอุตรดิตถ์! เร่งช่วยเกษตรกรพ้นภัย "บัวลอย" สั่งด่วนซ่อมสะพานส่งน้ำ คืนไร่นา 5.4 หมื่นไร่

รองนายกฯ - รมว.เกษตร "ธรรมนัส” ลุยอุตรดิตถ์ เร่งช่วยเกษตรกรพ้นภัยพายุ "บัวลอย" สั่งด่วนซ่อมสะพานส่งน้ำ 14+200 คืนไร่นา 5.4 หมื่นไร่
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุ “บัวลอย” ณ สะพานน้ำ กม. 14+200 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งด้านที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรกว่า 54,000 ไร่ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มงาน ร้อยเอก ธรรมนัส ได้ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณงานยืนสงบนิ่งร่วมแสดงความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เป็นเวลา 1 นาที
รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ต่ำที่ได้รับผลกระทบซ้ำซากนำไปสู่การสูญเสียหลายด้านนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่เคยนิ่งนอนใจต่อความทุกข์ยากของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรพื้นที่ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน ได้รับผลกระทบจากน้ำหลาก ทำให้ สะพานส่งน้ำคลองสายใหญ่ กม.14+200 ชำรุดเสียหาย จนไม่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรได้ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชลประทานกว่า 10,000 ไร่ เกษตรกรจำนวนมากขาดแหล่งน้ำสำหรับทำการเพาะปลูก จึงได้สั่งการกรมชลประทานให้ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบทันที เร่งขุดลอกตะกอนและวัชพืชอุดตันตามคลองส่งน้ำ ทำความสะอาดลำคลอง และซ่อมแซมสะพานส่งน้ำ กม.14+200 ตลอดจนเพิ่มเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง โดยในวันนี้ได้ให้เกียรติกดปุ่มเปิดแผงเครื่องคุมเครื่องสูบน้ำในงานเพื่อบรรเทาปัญหาภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนสั่งการให้เร่งวางแผนระยะยาวต่อไป
สำหรับสถานการณ์ด้านการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า เกษตรกรได้รับความเสียหาย 5,758 ราย แบ่งเป็นด้านพืช 54,783 ไร่ ประกอบด้วย นาข้าว 41,420 ไร่ พืชไร่/พืชผัก 12,525 ไร่ และไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 838 ไร่ ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย โค กระบือ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ รวม 188,866 ตัว ด้านประมง ปลากระชัง 1,791 ตรม. ด้านสหกรณ์ 9 แห่ง และด้านหม่อนไหม ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าไหม 7 กลุ่ม แปลงหม่อน 39 ไร่ โรงเลี้ยงไหม 2 โรง และรังไหม จำนวน 19 กล่อง
นอกจากนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส ได้มอบถุงยังชีพ ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาราคาข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับภาคการเกษตรของไทยต่อไป