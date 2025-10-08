ป.ป.ช.ฟันอธิบดีท่องเที่ยวเอี่ยวทุจริตเฉียด 300 ล้าน พ่วงอธิบดีกรมพละฯ จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย 64 ล้านบาท

ป.ป.ช.ชี้มูล "สุพล ศรีพนธุ์" อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ทุจริตโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมูลค่า 286 ล้านบาท พ่วงชี้มูล "แสงจันทร์ "อธิบดีกรมพลศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมิชอบเสียหายกว่า 64 ล้านบาท
วันนี้ (8ต.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการปปช. ในฐานะโฆษกสำนักงานป.ป.ช. แถลงว่า ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายสุพล ศรีพันธุ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กับพวก ทุจริตในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการ และออกกำลังกาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เนื่องจากข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมการท่องเที่ยวได้รับจัดสรร งบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ จำนวน 200,000,000 บาท ซึ่งต่อมานายสุพล ได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกาย จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 286,073,000 บาท ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ โดยการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกาย จำนวน 8,000,000 บาท ตามที่ สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานผู้รับผิดชอบเสนอ ทั้งที่จังหวัดและพื้นที่ที่เป็นสถานที่ติดตั้งในจังหวัดนั้น ๆ ไม่ได้มีความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายอย่างแท้จริง กับทั้ง พื้นที่ที่ติดตั้งก็ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่เป็นการดำเนินการเพื่อให้มีการจัดซื้อเครื่องเล่น นันทนาการและออกกำลังกายตามที่ได้มีการตระเตรียมมาตั้งแต่ต้น โดยคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ของงานไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคาที่จะจัดซื้อแต่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสารขออนุมัติ ร่างขอบเขตของงานที่จัดทำขึ้นตามคำสั่งการของว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ตรงกับเครื่องเล่นนันทนาการ และออกกำลังกายของบริษัท ยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด อันมีลักษณะเป็นการกีดกันมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเมนท์ ได้เป็นคู่สัญญากับกรมการท่องเที่ยวตามที่ได้มี การตกลงร่วมกันมาตั้งแต่ต้น ทั้งปรากฏว่าราคาที่จัดซื้อเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายดังกล่าว มีราคาแพงกว่าท้องตลาดและมีราคาสูงกว่าราคานำเข้าหลายเท่าตัวเป็นเหตุให้กรมการท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย
ป.ป.ช. จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกสรสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางพัชณีย์ ยงยอด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการ เจ้าหน้าที่พัสดุ และกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา มีมูลความผิด ทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี
ส่วนการกระทำของบริษัท ยูไนเต็ด สปอร์ต ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และเอกขนที่เกี่ยวข้อง มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด
นอกจากนี้ยังมีมติชี้มูลความผิด นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา กับพวก กรณีทุจริตการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2556 และ 2557 จำนวน 2 สัญญา รวม2 สำนวนคดี เนื่องจากข้อเท็จจริงจากการไต่สวนพบว่า เมื่อปี พ.ศ. 2556 และ 2557 นางแสงจันทร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ได้อนุมัติจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้งจำนวน 14 รายการ จำนวน 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาเลขที่ ซ.36/2556 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 วงเงิน 29,700,000 บาท และสัญญาเลขที่ ซ.48/2556 ลงวันที่ 7 ม.ค.57 วงเงิน 34,650,000 บาท โดยที่กรมพลศึกษาไม่ได้สำรวจ ความต้องการของหน่วยงานหรือชุมชนในพื้นที่ที่จะรับมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่ให้สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดต่าง ๆ เสนอขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์มายังกรมพลศึกษา และนายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ได้ร่วมกับกลุ่มเอกชนนำข้อมูลครุภัณฑ์ที่ระบุชื่อทางการค้าที่บริษัทผู้ขาย เป็นผู้กำหนด ซึ่งไม่ใช่ชื่อสามัญทั่วไปมาใช้ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน โดยคณะกรรมการร่างขอบเขต ของงานไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามหน้าที่และไม่ได้ทำการสืบราคาจากท้องตลาด แต่ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางตามข้อมูลที่ได้มาจากนายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สำนักการกีฬา อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทเอกชนที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้า โดยมีเจตนา หลีกเลี่ยงการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อให้บริษัท ไทยเวิร์คฟิตเนส จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ เข้าทำสัญญากับกรมพลศึกษาทั้ง 2 สัญญา และจัดซื้อในราคาแพงกว่าท้องตลาด เป็นเหตุให้กรมพลศึกษา ได้รับความเสียหาย ป.ป.ช. พิจารณา จึงเห็นว่า การกระทำของนางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา และคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาและกำหนด ราคากลาง มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172) พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ส่วนการกระทำของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ไทยเวิร์คฟิตเนส จำกัด และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด
โดยทั้งสองกรณีให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัย ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัย ไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัย ตามฐานความผิด ดังกล่าว ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) และ (2) และมาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไป