เปิดฉาก “Amazing Thailand Phayao Countdown Flora Fest 2026” หนุนแชมป์รายได้ท่องเที่ยวโตสุดเหนือ

พะเยาเปิดฉากยิ่งใหญ่ “Amazing Thailand Phayao Countdown Flora Fest 2026” ดึงนักท่องเที่ยวล้นเมือง หนุน “พะเยา” ครองแชมป์รายได้ท่องเที่ยวโตสูงสุดภาคเหนือ
เมื่อวันที่ (29 ธ.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนาย อัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ยังมี อดีต สส.พรรคกล้าธรรม อาทิ นาย จีรเดช ศรีวิราช อดีต สส.พะเยา นายอนุรัตน์ ตันบรรจง อดีต สส.พะเยา และนาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข อดีต สส.ตาก ร่วมงาน PHAYAO COUNTDOWN FLORA FEST 2026 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา เข้าร่วมงาน ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
โดย งาน PHAYAO COUNTDOWN FLORA FEST 2026 แสงแห่งรักพะเยา เทิดพระเกียรติแม่แห่งแผ่นดิน“
พบกับฟรีคอนเสิร์ตตลอดทั้ง 3 วัน 🌸 29-31 ธันวาคม 2568 อัดแน่นไปด้วยศิลปินมากมาย ร่วมปล่อยโคม ถวายความอาลัย และนับถอยหลัง เข้าสู่ปี 2569 ไปด้วยกัน
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า สถิติรายได้จากการท่องเที่ยวช่วงเดือนมกราคม–พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 จังหวัดพะเยามีอัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดในภาคเหนือ อยู่ที่ร้อยละ 10.68 ครองอันดับ 1 ของภูมิภาค สะท้อนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวชุมชนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศในช่วงเวลาเดียวกันมีอัตราการเติบโตลดลง อยู่ที่ร้อยละ -2.30 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดพะเยาสามารถรักษาและขยายการเติบโตด้านการท่องเที่ยวได้อย่างโดดเด่น ท่ามกลางสถานการณ์ท้าทายของภาคการท่องเที่ยวโดยรวม
ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดงานประเพณีพื้นถิ่น สร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม