สายช้อป ชิม ชิลด์ สาวกแดนปลาดิบ ไม่ควรพลาด!! “ตลาดปลาบางแสน” สุดยอดแลนด์มาร์คแห่งแรกของคนบางแสน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ต้องบอกว่าหากไปบางแสน ผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึง คาเฟ่ ตลาดของสด อาหารทะเล แต่ล่าสุด “คุณโจ้ – คุณพันธ์ชนะ รัตนประสิทธิ์“ และ ผู้บริหารสาวสวย เวิร์คกิ้งวู้แม่น อย่าง “คุณหญิง - คุณพิมพ์ลภัทร เอกอัครินทร์” ผู้บริหารตลาดปลาบางแสน ได้ผุดไอเดียเก๋ เนรมิตตลาดที่ไม่ใช่แค่เอาใจสายกิน แต่ยังเอาใจสายเช็คอิน สายคอนเทนต์ ยกญี่ปุ่นมาอยู่ที่ไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร บรรยากาศต่างๆ แต่ยังไม่ทิ้งความเป็นบางแสนซึ่งติดทะเล เพราะยังนำของทะเลสดๆ มาปื้ง นึ่ง ให้ได้ชิม และช้อปกลับบ้านกันอย่างหนำใจ

“คุณหญิง - คุณพิมพ์ลภัทร เอกอัครินทร์” เล่าว่า “ แรกเริ่มคือ อยากทำแลนด์มาร์คให้กับบางแสน แล้วบางแสนตอนนั้นคือไม่มีตลาดสดอาหารทะเลเลยค่ะ ถ้าจะซื้อต้องไปซื้อที่อ่างศิลา ซึ่งตอนนั้นที่คิดก็คือ ต้องเป็นตลาดสดที่สะอาดและมีจุดขายมีจุดถ่ายรูปแล้วก็ทันสมัย ตอบโจทย์กับโซเชียล ช่วงโควิดมีกระแส เกี่ยวกับการตกแต่งร้านแบบญี่ปุ่นทิพย์ เริ่มมีหลายที่ที่เริ่มแต่งแบบญี่ปุ่น ซึ่งที่บางแสนยังไม่มีตลาดสดแบบญี่ปุ่น เราก็เลยคิดว่าเราจะทำ”
“แต่ตลาดสดของเราทีเด็ดของเราคือ ไม่ใช่ซื้อกลับบ้าน ที่นี่มีต้มมีนึ่งพร้อมทานได้เลย พื้นที่ตรงนี้ประมาณ 7 ไร่ จุคนได้เป็น 10,000 คน เราแบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตลาดสด และฝั่งอิซากิยะ และมีทั้งหมด 3 โซน ได้แก่ 1. โซนฝั่งตลาดสด จะเน้นขายอาหารทะเลสด และมีฟู๊ดคอร์ทที่มีอาหารราคาน่ารักสามารถมาทานได้ทุกวัน
2. โซน street food เป็นแนวรถเข็นที่มีอาหารทานง่าย เน้นซื้อง่ายราคาไม่แพง
3.โซนอิซากะยะ โซนนี้จะเป็นโซนที่รวมรวมของอร่อยที่หาทานได้ที่ตลาดปลาบางแสน และมี cafe ติดแอร์ไว้บริการทุกท่าน

“การทำตลาดแบบนี้ หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเสือนอนกิน แต่จริงๆแล้วกว่าตลาดจะติดมีคนมาเดินตลอดมันไม่ง่ายเลย ซึ่งเราก็เจอปัญหามาตลอด มันมีช่วงพีค ช่วงเงียบเหมือนกัน ถึงแม้ว่าเราจะทำตลาดให้สวยจะดีแค่ไหน เราก็ไม่สามารถหยุดพัฒนาได้เลย

อย่างช่วงนี้คนที่เคยมาก็คิดว่าไม่มีอะไรน่าสนใจแล้ว เคยมาแล้ว อยากจะบอกว่าเราพัฒนาจุดเช็คอินใหม่เรื่อยๆ แล้วอาหารทะเลที่นี่ก็สามารถสั่งแล้วทำได้เลยสามารถกินได้เลย รับประกันความสด ไม่ดีเราคืสเงิน และนั่นคือไฮไลท์ของเรา” นอกจากนี้เรายังมีการดึงร้านค้าที่มีอาหารและขนมแปลกใหม่ มาอัพเดทในตลาดเราตลอด เอาเป็นว่าถ้ามาที่นี่ซัก 3-4 วัน เวลาเราไปญี่ปุ่นจะไม่ว้าวกับอาหารที่ญี่ปุ่นอีกเลย เพราะเรายกทั่งญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่แล้ว”

สุดท้ายอยากฝากว่า หากคิดถึงบางแสนให้นึกถึงตลาดปลาบางแสน เรายินดีต้อนรับนะคะ ตลาดปลาบางแสน ตั้งอยู่บนถนนข้าวหลาม ตั้งแต่ 11.00 -22.00 น.หยุดทุกวันอังคารค่ะ”
















