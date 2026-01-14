(คลิป)บุกถลายบ่อนใหญ่กลางเมืองโคราช รวบนักพนัน 85 ราย พร้อมของกลางเงินสดกว่า 1 ล้าน อุปกรณ์เพียบ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนใหญ่ภายในโรงแรมม่านรูดกลางเมืองโคราชได้นักพนัน 85 ราย และของกลางเงินสดกว่า 1 ล้านบาทและอุปกรณ์จำนวนมาก เผยเป็นบ่อนการพนันไฮไลและไพ่เสือมังกรขนาดใหญ่ชื่อดังในอำเภอเมืองนครราชสีมาถูกชาวบ้านร้องเรียนหลายครั้ง แต่ไม่เคยถูกจับกุมและเคยถูก อดีต "ส.ส.เต้"มงคลกิตติ์ โพสต์คลิปวิดีโอแฉเมื่อปี 2563
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนนี้ (13 ม.ค.69) ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นำโดย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครองได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองจำนวน 50 นาย บุกเข้าตรวจค้นจับกุมนักพนันที่กำลังเล่นการพนันภายในโรงแรมโรสการ์เดนอิน ถ.มิตรภาพ ต.สุรนารี อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยจับกุมนักพนันทั้งชายและหญิงได้จำนวน 85 ราย และของกลางเงินสดจำนวนกว่า 1 ล้านบาท และอุปกรณ์เล่นพนัน ไฮโล และไพ่เสือมังกร หลายรายการ
ในเวลาต่อมา นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ พล.ต.ต.ณรงศักดิ์ พรหมทา ผบก.ภ.นครราชสีมา และ ตำรวจ สภ.โพธิ์กลางซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุและร่วมแถลงข่าวด้วย
สำหรับโรงแรมโรสการ์เดนอิน เดิมเปิดเป็นโรงแรมม่านรูด ปัจจุบันได้ดัดแปลงเปิดเป็นบ่อนการพนันไฮไลและไพ่เสือมังกรขนาดใหญ่ชื่อดังในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาและเคยถูกชาวบ้านร้องเรียนหลายครั้ง แต่ไม่เคยถูกจับกุมและบ่อนดังกล่าวเคยถูก นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ ส.ส.เต้ ได้โพสต์คลิปวิดีโอแฉการเล่นพนันในบ่อนแห่งนี้เมื่อปี 2563โดยในคลิปมีนักพนันเล่นพนันกันอยู่จำนวนมาก