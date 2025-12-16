ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯให้ผู้ว่าฯโคราช เชิญแจกันดอกไม้-ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบทหารบาดเจ็บที่ รพ.ค่ายสุรนารี 7 นาย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-ในหลวง และพระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา รักษาที่ รพ.ค่ายสุรนารี 7 นาย
วันนี้ ( 16 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น.วานนี้ ที่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 7 นาย
ได้แก่ 1.จ.ส.อ.ณัฐพงษ์ เพ็งปอภาร 2.พลทหารสรรพวิทย์ จันทิพย์ 3.พลทหารกีรติ วิลัยวรรณ์ 4.จ.ส.ต.กฤษดา วงศ์ธนภักษ์ 5.พลมหารณัฐ แก้วพันธกิจ 6.พลทหารถิรวัฒน์ บุญตา และ 7.พลทหารธีรภัทร์ แลโสภา
โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการรักษาตัวและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยทหารทั้ง 7 นาย ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้