รองผู้ว่าฯนราธิวาส ผู้แทนเชิญดอกไม้-ตะกล้าสิ่งของ พระราชทาน มอบ 2 ทหารพราน ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบลอบวางระเบิด วานนี้

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 28 ต.ค.68 ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นผู้แทนเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิด จำนวน 2 ราย โดยมี หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 และส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วม
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (27 ต.ค. 68) เวลาประมาณ 06.35 น. โดยคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ได้ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพราน สังกัดร้อย.ทพ.4506 บริเวณข้างทางรถไฟสายมะรือโบ - ตันหยงมัส บ้านมะรือโบตก หมู่ 1 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวมี 2 ราย คือ1.นายอิบรอเฮง กาเจ อายุ 45 ปี (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย) ได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลบริเวณหลัง และรู้สึกตัวดี 2.อส.ทพ.ประคอง นามมี อายุ 47 ปี ได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลบริเวณแขนขวาและหลัง และรู้สึกตัวดี การเชิญสิ่งของพระราชทานครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ด้วยดี