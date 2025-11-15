xs
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ งานเลี้ยงถวายพระกายาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ มหาศาลาประชาชน โดยนายสี จิ้นผิง และภรรยารอรับเสด็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ณ มหาศาลาประชาชน โดยมี นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และศาสตราจารย์เผิง ลี่หยวน ภริยา รอรับเสด็จฯ



















