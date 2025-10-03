ปภ.เขต 5 โคราชเร่งสร้างสะพานเบลีย์เชื่อมถนนถูกน้ำป่าซัดขาด ปชช.เดือดร้อนหนักเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ปภ.เขต 5 โคราชเร่งสร้างสะพานเบลีย์เชื่อมถนนสาย นม.3041 หลังน้ำป่าซัดถนนขาดพังเสียหาย ประชาชน ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง เดือดร้อนหนักไม่สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้ เผย ต.หลุ่งตะเคียน เจอน้ำท่วมอ่วมสุด เดือดร้อน 120 ครัวเรือน ถนนพัง 17 สาย นาข้าวจมสูญกว่า 2,000 ไร่ เร่งฟื้นฟูเยียวยา
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างสะพานเบลี่ ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา ที่ร่วมกับอำเภอห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ที่เร่งช่วยกันติดตั้งสะพานชนิดถอดประกอบได้ หรือ Bailey Bridge ความยาวของสะพานมีความยาว 35 เมตร มีความกว้าง 5 เมตร บริเวณถนนสาย นม.3041 บ้านตาค่อน หมูที่ 7 ตำบลหลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้เดินทางเข้าออกหมู่บ้าน เนื่องจากก่อนหน้านี้พื้นที่บริเวณถนนสายดังกล่าวน้ำถูกน้ำป่ากัดเซาะจนถนนพังเสียหายประชาชนไม่สามารถใช้ถนนสายดังกล่าวได้ ซึ่งสะพานดังกล่าวนั้นจะเข้ามาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในหมู่บ้านซึ่งจะประกอบจนสามารถใช้การได้ในวันที่ 4 ตุลาคม นี้
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงนั้นมีทั้งหมด 3 ตำบล แต่ที่หนักที่สุดคือตำบลหลุ่งตะเคียนที่มีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด 120 ครัวเรือน มีถนนเสียหายทั้งหมด 17 สาย นาข้าวเสียหายไปกว่า 2,000 ไร่ และมีพืชไร่ที่เสียหายอีก 42 ไร่ แต่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมนั้นกลับเข้าสภาวะปกติแล้วและอยู่ในระหว่างฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยา