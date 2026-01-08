xs
“จ๋าย ไททศมิตร” แซะพรรคส้มมันจะอะไรนักหนา แก้ทำไมรัฐธรรมนูญ “ไอซ์ รัชนก” ลั่นกลางโซเชียล เดี๋ยวนะ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่อินกับเหตุบ้านการเมือง ล่าสุดก็อินมากๆ กับการเลือกตั้งสำหรับนักร้องเพื่อชีวิตยุคใหม่ “จ๋าย ไททศมิตร” หรือ อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมีที่กำลังโฟกัสกับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญปี 60 ในเฟซบุ๊กของจ๋ายได้มีการโพสต์แซะกลุ่มคนที่ไม่อินกับพรรคการเมืองสีส้มที่ตนสนับสนุนว่า….

“พรรคส้มมันจะอะไรนักหนา แก้ทำไมรัฐธรรมนูญ เอาเวลาไปแก้การศึกษาดีกว่า เด็กๆ โตมาเป็นผู้ใหญ่มันจะได้ฉลาด และเข้าใจว่าทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ ฟังไว้ไอ้ส้ม อ่าว งงดิ อ่านอีกรอบจะหายงง”

โพสต์นี้ทำเอา “ไอซ์ รัชนก ศรีนอก” เข้ามาคอมเมนต์ “เดี๋ยวนะ”จ๋ายก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า… “เก็บกระทงทำไม ? ทำไมต้องเก็บกระทง ? กระทงมันหลงทางอยู่ ทำไมต้องเก็บ ผิดจริยธรรม สส.ไหม ? ชั่วมากเก็บกระทง อย่าเก็บกระทง !!” ทำ ไอซ์ ตอบกลับว่า… “เลิกแล้ว พอแล้ว ไม่เอาแล้ว”

นอกจากนี้ จ๋าย ไททศมิตร ยังได้โพสต์ถึงนโยบายของ “เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์” แห่งพรรคทางเลือกใหม่ที่ชูนโยบายธุรกิจอวกาศ บินไป-กลับ ดวงจันทร์ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ไว้ด้วยว่า… “ในขณะที่พวกส้มมุ่งแต่จะแก้รัฐธรรมนูญ ผู้ชายคนนี้มีฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น นั่นคือพาคนไทยไปเที่ยวดวงจันทร์ นี่สิผู้นำที่เราต้องการ ใช่มั้ยนะ ?” ทำชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ขำขันกันมากมาย














