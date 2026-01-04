“ไอซ์ รัชนก”เจอดีถูกสาวใหญ่ต้นไม้ฟาดด่ากราด เข้าสภาหวังแก้ ม.112 กลางตลาดย่านนนทบุรี เจ้าตัวตกใจถูกทำร้ายครั้งแรก

“ไอซ์ รัชนก”ลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตลาดต้นสัก ตำบลบางกระสอ นนทบุรี ถูกป้าหัวร้อนด่ากราด ใช้ต้นไม้ฟาดขณะหาเสียง เผยตกใจโดนทำร้ายร่างกายครั้งแรก
วันนี้( 4 ม.ค.)เมื่อเวลา 15.30 น. นางสาวรักชนก ศรีนอก (ไอซ์) ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เดินทางลงพื้นที่บริเวณตลาดต้นสัก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ นายวุฒิกร ( เดฟ) นุตยกุล ผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรีเขต 1 สังกัดพรรคประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนจำนวนมากเข้ามาสวมกอดขอถ่ายรูปทำปากจู๋คู่กับไอซ์ รักชนก ขณะกำลังเดินหาหาเสียงมีหญิงวัยกลางคนสวมเสื้อสีดำ เดินเข้ามาชันหน้าประชิดตัวกับไอซ์ รัชนกตะโกนต่อว่า“ ประชาชนเดือดร้อนเคยไปดูไหม มึงเข้าสภามึงทำงานหรือเปล่าหรือจะแก้เฉพาะ ม.112 ” ก่อนจะใช้ต้นไม้ฟาดเบาเบา
ต่อมาได้มีเสียงโห่ไล่ใส่ผู้หญิงเสื้อดำจากกองเชียร์ทีมพรรคประชาชน ก่อนจะเดินจากไป ไอฃ์ รัชนกพยามเดินตามเพื่ออธิบายแต่หญิงเสื้อดำไม่ฟัง ทางไอซ์ รัชนกได้ตะโกนตามหลังพูดว่าอ๋อจะมาด่าอย่างเดียว ก่อนจะบอกให้หญิงเสื้อดำใจเย็นๆอย่าไปทำร้ายร่างกายแบบนี้กับใคร ก่อนจะเดินทางขึ้นรถหาเสียงไปที่ตลาดท่าอิฐ
จากการสอบถาม ไอซ์ รัชนก กล่าวว่า เรื่องการหาเสียงในวันนี้ เมื่อกี้ที่มีคนมาต่อต้าน ตนคุ้นชินแล้ว แต่ตนไม่เคยเจอการทำร้ายร่างกายแบบเมื่อกี้มาก่อนลงหาเสียงทุกพื้นที่แต่พึ่งมาเคยเจอที่นี่ เพราะที่มีการปะทะสักครู่ที่ผ่านมาคุณป้ามีการเอาต้นไม้มาฟาดที่ตน ตนก็เข้าใจแต่ไม่อยากให้มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น ตนเข้าใจทุกคนเข้ามาพูด ทุกอย่างทุกเรื่องจะต้องมีขบวนการ อยากจะให้พูดคุยกันด้วยเหตุผลและมีสติมากกว่า เพราะการที่จะเปลี่ยนใจเปลี่ยนง่าย แต่ถ้าใช้อารฒณ์จะเปลี่ยนยาก อยากให้ใช้เหตุผลคุยกันมากกว่า แต่ตนไม่เป็นไร ตนเข้าใจ บางคนมีความรู้สึกรุนแรง อาจจะยากในการพูดคุย ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขค้นตนก็รู้สึกตกใจมากเช่นกัน