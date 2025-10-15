"กัน จอมพลัง" ตอบรับ "ไอซ์ รักชนก" ร่วมมือลุยปราบสแกมเมอร์ หลังหมดหวัง นายกฯอนุทิน-ธรรมนัส

"กัน จอมพลัง" โพสต์ตอบรับ "ไอซ์ รักชนก" สส.พรรคประชาชน หลังขอให้ช่วยปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ยันพร้อมร่วมมือเต็มที่
หลังจาก ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน แชร์โพสต์ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อมวอน “กัน จอมพลัง” บอก ได้โปรดช่วยประเทศนี้จากสแกมเมอร์ด้วยนะคะ “นายกฯอนุทิน-ธรรมนัส” ไม่ได้ยินเสียงเราแล้ว
ล่าสุด วันนี้ (15 ต.ค.) เพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ได้โพสต์ตอบกลับว่า “ยินดีครับคุณไอซ์ และ ทีมงานพรรคประชาชน ผมขับเคลื่อนเรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่ FC ผมเคยปล่อยตัวจากสะพานเมื่อปีที่ผ่านมาและเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้ผม
ผมได้ทำงานร่วมกับตำรวจ สอท และช่วยประชาสัมพันธ์ตลอดว่าวิธีดูสายคอลเซนเตอร์อย่างไรและเป็น 1 อินฟลูผลักดันงานรีบโอนโจรยิ้ม ถ้าพรรคประชาชนอยากเอาเรื่องนี้ผมยินดีช่วยอย่างยิ่ง แต่หวังว่านักสิทธิจะไม่ออกมาขัดอะไรนะครับ
และอยากให้ทำอย่างจริงจังไม่ใช่พูดแล้วไม่ได้ขับอะไรเราเสียเวลาเปล่า อยากให้ทำจริงๆครับ เพราะเรื่องกล้องริมชายแดน คราวที่แล้วคุณโรมและทีมงานพรรคประชาชนไปชายแดนกันเยอะเลยและบอกต้องติดที่ริมชายแดนสุดท้าย มูลนิธิ กันจอมพลัง เป็นคนติดครับถ้าจริงจังผมพร้อมเลยครับ”
และโพสต์เพิ่มเติมว่า “ท่าน สส. ไอซ์ รัชนก พรรคประชาชน โพสต์ขอให้ผมช่วยเรื่องสแกมเมอร์ บอกตรงๆตื่นเต้นครับ น่าจะเป็นครั้งแรกที่ สส. มาขอให้ช่วย ผมยินดีมากครับ
แต่ก็ทำตัวไม่ถูกนิดหน่อยเมื่อไม่นาน สส. พรรคประชาชน คนอื่นยังถามหน่วยงานอื่นว่าทำไมต้องขอให้ผมช่วยและทำไมต้องให้ประชาชนมาช่วย แต่ผมยินดีช่วยนะครับถือว่าทุกคนคงเห็นผลงานกับโอเคกับวิธีทีที่ผมช่วย“