นายกฯ ปัดขีดเส้นตายเขมรต้องออกจากบ้านหนองจานก่อนยุบสภา ชี้ความมั่นคงไม่มีกรอบเวลาแต่ห้ามรุกล้ำ-ห้ามย่ำยี

นายกฯ ปัดขีดเส้นตายชาวกัมพูชาต้องย้ายพ้นบ้านหนองจานก่อนยุบสภา ย้ำความมั่นคงไม่มีกรอบกำหนด แต่ห้ามรุกล้ำ-ห้ามย่ำยี-ห้ามทำลายเกียรติภูมิคนไทย
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 3 ธ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการผลักดันให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว จะเสร็จทันก่อนรัฐบาลประกาศยุบสภาฯ หรือไม่ ว่า ให้ทางฝ่ายกองทัพดำเนินการอยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาฯ เพราะเป็นเรื่องของความมั่นคง
เมื่อถามว่า ไม่ได้มีการขีดเส้นหรือกำหนดกรอบระยะเวลาไว้ใช่หรือไม่ ว่าต้องออกก่อนการยุบสภาฯ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน พอเป็นเรื่องความมั่นคงประเทศและอธิปไตยของประเทศ ไม่มีกรอบ แต่กรอบอธิปไตยของประเทศ คือ ห้ามรุกล้ำ ห้ามย่ำยี ห้ามทำลายเกียรติภูมิ ห้ามคนไทยโดนทำร้าย และไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้