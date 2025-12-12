เผยผลสรุป "นัทปง" จบชีวิตตัวเอง ครอบครัวเตรียมฌาปนกิจ 14 ธ.ค.นี้

เพจ "บิ๊กเกรียน" เผยผลสรุปคดี "นัทปง" กล้องในห้องแดงไม่เสีย ไขคำตอบ พบพฤติกรรมสอดคล้องกับคำให้การของทุกคน ผลตรวจยืนยันไซยาไนด์ที่พบในบ้านและในร่างกายเป็นชนิดเดียวกัน เจ้าตัวอยู่คนเดียวในห้องขณะเกิดเหตุ ไม่พบการทำร้ายร่างกาย ครอบครัวเตรียมฌาปนกิจ 14 ธันวาคมนี้
วันนี้ (12 ธ.ค. 2568) เพจ "บิ๊กเกรียน" โพสต์สรุปผลสอบคดีการเสียชีวิตของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ว่า....
#กล้องในห้องแดงไม่เสียไขคำตอบ
สรุปทิศทางการเสียชีวิตของ "ณัฐวุฒิ ปงลังกา"
พุทธ อภิวรรณ และ ไอซ์ สารวัตร เปิดเผยข้อมูลหลังได้รับอนุญาตจากครอบครัวณัฐปง
ครอบครัวเตรียมฌาปนกิจวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568
หลังตำรวจอายัดร่างตรวจสอบ
ตำรวจเก็บหลักฐาน-สอบพยาน ข้อมูลทุกคนตรงกัน
ผลตรวจยืนยัน ซยน.ที่พบในบ้านและในร่างกายเป็นชนิดเดียวกัน
ไอซ์ สารวัตร เป็นคนแบ่งสารจากซองเดิมเพื่อเก็บไว้ตรวจ เพราะก่อนหน้านี้มีคนพูดว่า ณัฐปงมี ซยน.ในบ้าน
กล้องวงจรปิดกู้ได้ครบทุกมุม ตรวจย้อนหลัง 1 เดือน #พบพฤติกรรมสอดคล้องกับคำให้การ
ซองยาถูกวางไว้ในห้องที่ณัฐปงเดินลงมาเห็นเอง
ยืนยันไม่พบหลักฐานว่ามีการทำร้ายร่างกาย
ณัฐปงอยู่คนเดียวในห้องขณะเกิดเหตุ
รอยเข็มบนแขนเป็นผลจาก CPR และการฉีดยากระตุ้นหัวใจของเจ้าหน้าที่
****รอตำรวจแถลงสรุปปิดคดีณัฐปง ฆตต.ค่ะ****