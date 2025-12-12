xs
เผยผลสรุป "นัทปง" จบชีวิตตัวเอง ครอบครัวเตรียมฌาปนกิจ 14 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจ "บิ๊กเกรียน" เผยผลสรุปคดี "นัทปง" กล้องในห้องแดงไม่เสีย ไขคำตอบ พบพฤติกรรมสอดคล้องกับคำให้การของทุกคน ผลตรวจยืนยันไซยาไนด์ที่พบในบ้านและในร่างกายเป็นชนิดเดียวกัน เจ้าตัวอยู่คนเดียวในห้องขณะเกิดเหตุ ไม่พบการทำร้ายร่างกาย ครอบครัวเตรียมฌาปนกิจ 14 ธันวาคมนี้

วันนี้ (12 ธ.ค. 2568) เพจ "บิ๊กเกรียน" โพสต์สรุปผลสอบคดีการเสียชีวิตของ นายณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ว่า....

#กล้องในห้องแดงไม่เสียไขคำตอบ

สรุปทิศทางการเสียชีวิตของ "ณัฐวุฒิ ปงลังกา"

พุทธ อภิวรรณ และ ไอซ์ สารวัตร เปิดเผยข้อมูลหลังได้รับอนุญาตจากครอบครัวณัฐปง

ครอบครัวเตรียมฌาปนกิจวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม​ 2568

​หลังตำรวจอายัดร่างตรวจสอบ

ตำรวจเก็บหลักฐาน-สอบพยาน ข้อมูลทุกคนตรงกัน

​ผลตรวจยืนยัน ซยน.ที่พบในบ้านและในร่างกายเป็นชนิดเดียวกัน

​ไอซ์ สารวัตร เป็นคนแบ่งสารจากซองเดิมเพื่อเก็บไว้ตรวจ เพราะก่อนหน้านี้มีคนพูดว่า ณัฐปงมี ซยน.ในบ้าน

​กล้องวงจรปิดกู้ได้ครบทุกมุม ตรวจย้อนหลัง 1 เดือน #พบพฤติกรรมสอดคล้องกับคำให้การ

​ซองยาถูกวางไว้ในห้องที่ณัฐปงเดินลงมาเห็นเอง

​ยืนยันไม่พบหลักฐานว่ามีการทำร้ายร่างกาย

​ณัฐปงอยู่คนเดียวในห้องขณะเกิดเหตุ

​รอยเข็มบนแขนเป็นผลจาก CPR และการฉีดยากระตุ้นหัวใจของเจ้าหน้าที่

****รอตำรวจแถลงสรุปปิดคดีณัฐปง ฆตต.ค่ะ****





