กทม. เก็บกระทงปี 2568 ลดลง 24% ใช้วัสดุธรรมชาติพุ่ง 82.76% ลอยกระทงออนไลน์กว่า 2.3 หมื่นใบ

กรุงเทพมหานครเผยผลการจัดเก็บกระทงเทศกาลลอยกระทงปี 2568 รวม 391,027 ใบ ลดลงจากปีก่อน 24% โดยกว่าร้อยละ 82 เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ขณะที่กระทงโฟมเหลือเพียงร้อยละ 7.23 และกระทงขนมปังร้อยละ 10.01 ส่วนการลอยกระทงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ greener.bangkok.go.th มีผู้ร่วมกว่า 23,347 ใบ สะท้อนแนวโน้มคนกรุงหันมารักษ์โลกมากขึ้นตามแนวคิด “ลอยกระทงรักษ์โลก 1 ครอบครัว 1 กระทง”
(6 พ.ย. 68) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้ดำเนินการจัดเก็บกระทงที่ประชาชนนำมาลอยในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 110 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจัดเก็บตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน จนแล้วเสร็จภายในเวลา 05.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บกระทงได้ จำนวน 391,027 ใบ ลดลงจากปีก่อนประมาณ 24% โดยเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 323,626 ใบ คิดเป็นร้อยละ 82.76 กระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 28,298 ใบ คิดเป็นร้อยละ 7.23 และกระทงขนมปัง จำนวน 39,103 ใบ คิดเป็นร้อยละ 10.01
เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติย้อนหลัง 2 ปี พบว่า
* ปี 2567 เก็บได้ 514,590 ใบ (วัสดุธรรมชาติ ร้อยละ 98.39)
* ปี 2566 เก็บได้ 639,828 ใบ (วัสดุธรรมชาติ ร้อยละ 96.74)
แสดงให้เห็นว่าจำนวนกระทงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
สำหรับการลอยกระทงออนไลน์ ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ greener.bangkok.go.th ในบรรยากาศเสมือนจริงของสวนสาธารณะ 34 แห่ง และริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณไอคอนสยาม มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 23,347 ใบ จากสถิติปี 2567 ที่มีจำนวน 36,832 ใบ
กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดเก็บกระทงตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ขยะตกค้างในแหล่งน้ำ โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดังนี้
สำนักงานเขตจัดเก็บในสถานที่จัดงานลอยกระทง และคูคลองในพื้นที่รับผิดชอบ
สำนักการระบายน้ำจัดเก็บในคลองและบึงรับน้ำ
สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บในสวนสาธารณะและแม่น้ำเจ้าพระยา
ในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 8 ถึงสะพานพระราม 9 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 163 คน เรือเก็บขยะ 28 ลำ เรือสนับสนุนอีก 6 ลำ รวม 34 ลำ และรถบรรทุก 8 คัน ปฏิบัติงานต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
กระทงที่จัดเก็บได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาจะลำเลียงขึ้นที่ปากคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และท่าคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อแยกประเภทวัสดุ โดยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติจะนำไปบดย่อยและส่งต่อยังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ส่วนกระทงที่ทำจากวัสดุอื่น เช่น โฟม จะนำไปฝังกลบอย่างถูกวิธี ส่วนกระทงที่จัดเก็บจากพื้นที่อื่น ๆ จะถูกนำส่งสถานีขนถ่ายมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อดำเนินการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
สำหรับงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2568 กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ เช่น
* งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด
* งาน “แสง สายน้ำ มนต์เสน่ห์ลอยกระทง คลองเปรมประชากร” ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้เปิดสวนสาธารณะ 33 แห่ง ในพื้นที่ 21 เขต ให้ประชาชนลอยกระทงได้จนถึงเวลา 24.00 น. รวมทั้งมีพื้นที่ที่เปิดให้ลอยกระทงบริเวณท่าน้ำ ท่าเรือ โป๊ะ และพื้นที่เอกชน รวมแล้ว 110 แห่ง ทั้งนี้ได้รณรงค์ให้ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และงดการใช้กระทงที่ทำจากขนมปังและโฟม เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของบึงน้ำ ซึ่งเป็นระบบปิด กระทงขนมปังเปื่อยยุ่ยง่ายและอาจมีสีที่เป็นอันตรายต่อปลา อีกทั้งยังทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง ส่งผลเสียต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศโดยรวม
กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง รักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงรักษ์โลก มาด้วยกัน ลอยด้วยกัน 1 ครอบครัว 1 กระทง” ช่วยลดปริมาณขยะจากกระทงและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน