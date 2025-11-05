xs
กทม. เดินหน้าจัดเก็บกระทงรักษ์โลก ลอยกระทง 2568 เน้นกำจัดถูกวิธี ลดขยะลดฝังกลบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



(5 พ.ย. 68) เวลา 20.30 น. พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนกรุงเทพมหานคร นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร และนางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2568 ณ บริเวณปากคลองโอ่งอ่าง ฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปกเกล้า) ก่อนสำนักสิ่งแวดล้อมจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

ที่ปรึกษาฯ พรพรหม กล่าวว่า ภาพรวมจำนวนกระทงในปีนี้ถือว่าน้อยกว่าปีก่อน ๆ โดยปีที่แล้ว จัดเก็บกระทงได้ 514,590 ใบ ซึ่งกว่า 98% เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ และเป็นโฟมไม่ถึง 2% ปีนี้คาดว่าจะจำนวนกระทงจะลดลง และอัตราส่วนระหว่างวัสดุธรรมชาติกับโฟมไม่ต่างจากปีที่แล้ว สำหรับข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ปีนี้การย่อยกระทงที่เก็บมา เสียงตะปูจะน้อยมาก ต่างกับปีก่อน ต้องขอบคุณผู้ประกอบการที่ทำกระทงจำหน่ายโดยที่คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ กทม. ที่จัดเก็บ

ที่ปรึกษาฯ พรพรหม กล่าวต่อไปว่า นอกเหนือจากการลอยกระทงลงน้ำตามปกติแล้ว ขอเชิญชวนประชาชนลอยกระทงออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ ผ่านเว็บไซต์ greener.bangkok.go.th ซึ่ง ณ เวลา 20.30 น. ยอดลอยกระทงออนไลน์แล้วเกือบ 20,000 กระทง ถือเป็นการร่วมสืบสานประเพณีแบบรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน แต่หากลอยกระทงจริง ขอความร่วมมือประชาชนไม่ใช้กระทงที่ทำจากขนมปัง ซึ่งทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย และไม่ใช้กระทงโฟม ที่แม้มองว่าเก็บง่ายแต่วัสดุไมโครพลาสติกก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

ด้านรองปลัดฯ เลิศลักษณ์ กล่าวว่า ในส่วนเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ทุกสำนักงานเขตได้มีการเตรียมการเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกันริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระปกเกล้า มีอีกหนึ่งทีมสำคัญ คือเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานในการจัดเก็บกระทงที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 163 คน โดยเก็บกระทงตั้งแต่สะพานพระราม 8 ถึงสะพานพระราม 9 ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร นอกจากมีเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บแล้ว เรามีเรือเก็บกระทงจำนวน 28 ลำ และรถในการขนย้ายกระทงอีกจำนวน 8 คัน

รองปลัดฯ เลิศลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า กระทงใบตอง เราสามารถนำไปย่อยเป็นปุ๋ยได้ ส่วนกระทงโฟมซึ่งไม่ใช่วัสดุธรรมชาติจะนำไปฝังกลบ ในส่วนกระทงขนมปังที่แม้จะมีสีสันสวยงาม แต่เมื่อลงไปอยู่ในน้ำแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านโฆษก กทม. กล่าวปิดท้ายว่า กรุงเทพมหานครจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งเรื่องการดูแลความปลอดภัยของประชาชน และการจัดเก็บกระทง โดยในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าเราจะมีการรายงาน จำนวนตัวเลขกระทงให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ งานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2568 ในพื้นที่กรุงเทพฯ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีการจัดงานเพื่อสืบสานประเพณีในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพฯ ประจำปี 2568 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด แสง สายน้ำ มนต์เสน่ห์ลอยกระทง คลองเปรมประชากร ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานครได้เปิดพื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 33 แห่ง ในพื้นที่เขต 21 เขต ให้ลอยกระทงตั้งแต่สวนเปิดจนถึงเวลา 24.00 น. โดยรณรงค์ขอความร่วมมือใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ งดการนำกระทงที่ทำจากขนมปังและโฟมเข้ามาลอยในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเกิดผลกระทบกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของบึงน้ำซึ่งเป็นระบบปิด เพราะกระทงขนมปังเป็นปัญหาต่อการจัดเก็บมากที่สุด เปื่อยยุ่ยง่าย บางชนิดใช้สีที่เป็นอันตรายต่อปลา และเมื่อขนมปังจมลงสู่ก้นสระ จะทำให้ระดับออกซิเจนต่ำลง เป็นอันตรายกับสัตว์น้ำทุกชนิด และสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากกระทง กรุงเทพมหานครชวนลอยกระทงแบบรักษ์โลก มาด้วยกัน ลอยด้วยกัน 1 กลุ่ม 1 ครอบครัว 1 กระทง หากใครไม่สะดวกออกไปร่วมลอยกระทงในจุดต่าง ๆ ยังสามารถลอยกระทงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ greener.bangkok.go.th โดยสามารถเลือกสวนสาธารณะที่ต้องการ พร้อมเลือกกระทงตามสไตล์ที่ชอบ ลอยกระทงได้จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันนี้ (5 พ.ย. 68)

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดเก็บกระทงตามแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บกระทง เพื่อไม่ให้ขยะตกค้างในแหล่งน้ำ แบ่งพื้นที่การจัดเก็บกระทง ดังนี้ สำนักงานเขตจัดเก็บกระทงในสถานที่จัดงานลอยกระทง และคู คลองที่อยู่ในพื้นที่เขต สำนักการระบายน้ำจัดเก็บกระทงในคูคลอง และบึงรับน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะ และแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่สะพานพระราม 8 ถึงสะพานพระราม 9 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และได้จัดเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการจัดเก็บกระทง ดังนี้ จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บกระทง จำนวน 163 คน เรือเก็บขยะ จำนวน 28 ลำ ติดตั้งไฟส่องสว่างทุกลำ เรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช จำนวน 2 ลำ เรือเก็บขนและลำเลียงวัชพืช จำนวน 1 ลำ เรือกวาดเก็บวัชพืช จำนวน 1 ลำ และเรือตรวจการณ์ จำนวน 2 ลำ รวมเรือที่ใช้การจัดเก็บกระทง จำนวน 34 ลำ รถบรรทุกที่ใช้ในการขนถ่ายกระทง 8 คัน โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้ในแม่น้ำเจ้าพระยาจะลำเลียงขึ้นที่ปากคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และท่าคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ โดยจะแยกเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ นำไปบดย่อย และนำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ส่วนกระทงที่ทำจากวัสดุอื่น เช่น โฟม จะนำไปฝังกลบ

ในส่วนของกระทงที่จัดเก็บได้ในพื้นที่อื่น ๆ เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บไปส่งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธี สำหรับกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้จะนำเข้าสู่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ซึ่งเป็นการนำขยะกระทงกลับมาใช้ประโยชน์ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำไปฝังกลบ ส่วนกระทงโฟมจะนำไปเข้าสู่กระบวนการฝังกลบต่อไป











