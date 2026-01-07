กกต.ประกาศชื่อพรรคการเมืองชิง สส.ปาร์ตี้ลิสต์-แคนดิเดตนายกฯ เป็นทางการแล้ว

ประธาน กกต.ลงนามประกาศรายชื่อพรรคการเมืองสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้ว
วันนี้ ( 7 ม.ค.) นายณรงค์ กรั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามในประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และประกาศการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
โดยรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ มีจำนวน 57 พรรค
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย พรรคไทยทรัพย์ทวี 3 คนพรรคเพื่อชาติไทย 6 คน พรรคใหม่ 41 คน พรรคนิติใหม่ 12 คน พรรครวมใจไทย 12 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 100 คน พรรคพลวัต 24 คน พรรคประชาธิปไตยใหม่ 21 คน พรรคเพื่อไทย 100 คน พรรคทางเลือกใหม่ 20 คน
พรรคเศรษฐกิจ 63 คน พรรคเสรีรวมไทย 43 คน พรรครวมพลังประชาชน 12 คนพรรคท้องที่ไทย 8 คน พรรคอนาคตไทย 1 คน พรรคพลังเพื่อไทย 4 คนพรรคไทยชนะ 28 คน พรรคพลังสังคมใหม่ 4 คน พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย 8 คน พรรคฟิวชั่น 13 คน พรรคไทยรวมพลัง 15 คน พรรคก้าวอิสระ 15 คน
พรรคปวงชนไทย 41 คน พรรควิชั่นใหม่ 28 คน พรรคเพื่อชีวิตใหม่ 4 คน พรรคคลองไทย 16 คน พรรคประชาธิปัตย์ 98 คน พรรคไทยก้าวหน้า 14 คน พรรคไทยภักดี 24 คน พรรคแรงงานสร้างชาติ 16 คน พรรคประชากรไทย 18 คน พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 23 คน พรรคประชาชาติ 37 คน
พรรคสร้างอนาคตไทย 10 คน พรรครักษ์ชาติ 25 คน พรรคไทยพร้อม 10 คน พรรคภูมิใจไทย 97 คน พรรคพลังธรรมใหม่ 5 คน พรรคกรีน 12 คน พรรคไทยธรรม 8 คน พรรคแผ่นดินธรรม 9 คน พรรคกล้าธรรม 100 คน พรรคพลังประชารัฐ 35 คน
พรรคโอกาสใหม่ 33 คน พรรคเป็นธรรม 23 คน พรรคประชาชน 99 คน พรรคประชาไทย 9 คน พรรคไทยสร้างไทย 79 คน พรรคไทยก้าวใหม่ 60 คน พรรคประชาอาสาชาติ 3 คน พรรคพร้อม 9 คน พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 6 คน
พรรคไทยพิทักษ์ธรรม 10 คน พรรคความหวังใหม่ 8 คน พรรคไทยรวมไทย 4 คน พรรคเพื่อบ้านเมือง 44 คน และพรรคพลังไทยรักชาติ 2 คน
และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 43 พรรค โดยพรรคที่ยืนรายชื่อครบ 3 คน คือ พรรคก้าวอิสระ พรรคท้องที่ไทย พรรคทางเลือกใหม่ พรรคไทยก้าวหน้า พรรคไทยชนะ พรรคไทยธรรม พรรคไทยพร้อม พรรคไทยสร้างไทย พรรคประชากรไทย พรรคประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ พรรคแผ่นดินธรรม พรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อบ้านเมือง พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรครวมพลังประชาชน พรรควิชชั่นใหม่ พรรคใหม่ และพรรคโอกาสใหม่