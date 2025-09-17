“เต้ พระราม 7” กราบพระแม่ธรณี อำลา ปชป.แสดงความภักดี “เสี่ยต่อ”

“มงคลกิตติ์” พร้อมทีมงานยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ กราบลาพระแม่ธรณี แจงเพราะผูกพันกับ “เฉลิมชัย” เมื่อลาออกจากหัวหน้าพรรค จึงลาออกตามเพื่อแสดงความภักดี
วันนี้ (17 ก.ย.) เวลา 10.00 น. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้ พระราม 7” พร้อมทีมงาน เดินทางไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค โดยหลังเข้ายื่นเอกสารแล้ว ได้ร่วมกันกราบลาพระแม่ธรณีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าที่ทำการพรรค เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและถือเป็นสัญลักษณ์ก่อนอำลาพรรคอย่างเป็นทางการ
นายมงคลกิตติ์ เปิดเผยว่า การตัดสินใจครั้งนี้ มาจากความผูกพันที่มีต่อ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่เพิ่งประกาศลาออกจากตำแหน่ง โดยตนซึ่งเคยทำงานใกล้ชิดในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค จึงตัดสินใจลาออกตาม เพื่อแสดงจุดยืนและความภักดีต่ออดีตหัวหน้าพรรค