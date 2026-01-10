รวบหนุ่มจีนลอบขายแก๊สหัวเราะ ก่อนขยายผลบุกทลายบ่อนโป๊กเกอร์กลางเมืองชลฯ

ชุดสืบ ตม.3 บุกจัยหนุ่มชาวจีนหนีหมายจับ ลักลอบจำหน่ายแก๊สหัวเราะ ยึดมือถือตรวจสอบจนสามาถขยายผลบุกจับบ่อนโป๊กเกอร์กลางเมืองชลบุรี
วันนี้ (10 ม.ค.) พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 ให้ชุดสืบสวน นำโดย พ.ต.ท.อิธิธร ประเสริฐศักดิ์ พ.ต.ท.ธงไทย ไพเราะ พ.ต.ต.อานุภาพ ตู้จินดา สว.กก.สส.บก.ตม.3 นำกำลังไปสังเกตการณ์บริเวณพิกัดที่ได้รับทราบเบาะแส การจับกุมหนุ่มจีนเทาชื่อ นายต้าหัว ผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีน ในคดีลักลอบจำหน่ายแก๊สหัวเราะ และพบแก๊สหัวเราะจำนวนมากในบ้านพัก
ซึ่งจากการจับกุม นายต้าหัว เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลโดยตรวจสอบโทรศัพท์ พบรูปถ่าย และพิกัดที่ตั้งของบ่อนการพนันแห่งหนึ่งกลางเมืองในพื้นที่ จ.ชลบุรี นายต้าหัว ให้การว่า บ่อนดังกล่าวเป็นบ่อนโป๊กเกอร์แบบใช้ชิปแลกเงินสด เป็นบ่อนลอย ย้ายที่ไปเรื่อยๆ ทุกสัปดาห์ โดยนัดหมายกันทางโซเชียลมีเดีย
จากสังเกตการณ์บริเวณพิกัดมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่สามชั้น มีรั้วรอบขอบชิด มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และรั้วลูกกรงแน่นหนา เจ้าหน้าที่จึงได้นำโดรนปฏิบัติการขึ้นบินสังเกตการณ์จนพบว่า บ้านหลังดังกล่าวมีคนอยู่มากกว่า 10 ราย มีชาวต่างชาติคล้ายชาวยุโรป และชาวจีน ปะปนกัน น่าเชื่อว่าจะมีการลักลอบเล่นพนัน
ประกอบกับหากเป็นการเนิ่นช้ากว่าจะนำหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานจะถูกโยกย้ายหรือทำลายไปเสียก่อน จึงได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าล็อกตัวคนดูต้นทางและเปิดประตูบุกเข้าตรวจค้นภายในบ่อนดังกล่าว พบผู้ต้องหาชาวต่างชาติ หลายสัญชาติรวมนับสิบราย กำลังเล่นพนันโป๊กเกอร์เอาทรัพย์สินเป็นชิปแลกเงินสดกัน ทำให้ชาวต่างชาติกลุ่มดังกล่าวพยายามเก็บเงินสดและชิปแลกเงินวิ่งกระจัดกระจายไปคนละทิศทาง
เจ้าหน้าที่ต้องไล่ติดตามจับกุมอย่างทุลักทุเล ก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดได้ในเวลาต่อมา เบื้องต้นพบว่า มีชาวต่างชาติ 9 คน แบ่งเป็นชาวฟินแลนด์ 2 คน ชาวเดนมาร์ก 2 คน ชาวอังกฤษ 3 คน ชาวเยอรมัน และชาวจีน อีกสัญชาติละ 1 คน นอกจากนี้ในสถานที่เกิดเหตุยังพบ คนไทย 1 คน รับสารภาพว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันดังกล่าว ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่าชาวอังกฤษ 1 ใน 3 รายที่ถูกจับกุม มีสถานะเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด หรือ overstay ก่อนส่งตัวทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป