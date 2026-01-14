ภูมิใจไทยลุยหาเสียงสันกำแพงบ้านเกิดทักษิณ ชาวบ้านชมเปาะแผนสร้างกำแพงกันเขมร-คนละครึ่งพลัส

เชียงใหม - อดีตคณะทำงาน รมช.มหาดไทย ช่วยผู้สมัคร สส.เขต 3 เชียงใหม่ พรรคภูมิใจไทย ปล่อยรถแห่ลงพื้นที่ลุยหาเสียงสันกำแพง-บ้านเกิดทักษิณ ขณะที่ชาวให้บ้านตอบรับดีชมแผนสร้างกำแพงกันเขมร-คนละครึ่งพลัส เท่านี้ก็ถูกใจแล้ว
นายวีระวุฒิ เทพเรือง อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ช่วยหาเสียง ร่วมกับนายเกษม ปรามีศิลป์ขจร ผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ เขต 3 เบอร์ 1 พรรคภูมิใจไทย ปล่อยขบวนแห่รถหาเสียงเขต 3 จ.เชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออน และอำเภอดอยสะเก็ด
เริ่มต้นขบวนรถแห่เมื่อ 13 ม.ค.6 ลุยหาเสียงพื้นที่ อ.สันกำแพง ไปตลาดอุ้ยทา และย่านตลาดบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง (บ่อสร้างกางจ้อง) ตลาดชื่อดังของเชียงใหม่ เน้นจุดสำคัญคือลงพื้นที่ อ.สันกำแพง เพราะเป็นบ้านเกิดของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พื้นที่ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย หลังจากก่อนหน้านี้ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดทนายกรัฐมนตรี-แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ ที่วัดม่วงเขียว อ.สันกำแพง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 69 ที่ผ่านมา
ขบวนรถแห่ของพรรคภูมิใจไทยได้รวมตัวกันที่ข่วงสันกำแพง ได้ดินแจกแผ่นพับแนะนำตัวเองและขอคะแนนจากชาวบ้านในพื้นที่ จากนั้นเคลื่อนขบวนเดินทางไปที่ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพงต่อไป
ขณะเดียวกันที่บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง นายยกเกษม ผู้สมัคร สส.หมายเลข 1 เขต 3 เชียงใหม่ ได้แจกแผ่นพับเพื่อแนะนำตัวเองกับชาวบ้านและขอคะแนนกับกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ก่อนที่ทีมงานได้อุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลจากผู้ค้าสลากตรงหมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร คือเลข 01 กับเลข 101 และ 011 นายเกษมลงไปบอกพ่อค่าว่า..นี่คือเลขมงคลสำหรับผมและสำหรับชาวสันกำแพงที่จะเป็น 1 ในทุกๆด้าน ซึ่งเป็นหมายเลขมงคลของทีมหาเสียงด้วย
ด้านนายณรงค์เดช ชัยสาร พ่อค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ชื่นชมและประทับใจกับพรรคภูมิใจไทย คือ เรื่องการที่มีวางวางแผนสร้างกำแพงป้องกันประเทศไม่ให้ชาวเขมรเข้ามาในประเทศไทย และโครงการคนละครึ่งพลัส พูดแล้วทำ เท่านี้ก็ถูกใจแล้ว
จากนั้นทีมงานได้เคลื่อนขบวนรถแห่ต่อไปหาเสียงในพื้นที่ อำเภอแม่ออน ก่อนจะเข้าพื้นที่หาเสียงใน อำเภอดอยสะเก็ด มารวมกันที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดเพื่อการท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงใหม่ โดยทีมงานหาเสียงเข้ากราบขอพรพระพุทธมหาจักรพรรดิ์ องค์ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่นายวีระวุฒิ อดีตคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ทำงานประสานงานให้รัฐบาลออกโฉนดให้กับทางวัดพระธาตุดอยสะเก็ดจนสำเร็จ พร้อมออกฉโนดให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกจำนวนมาก
สำหรับนายเกษม ปารมีศิลป์ขจร หรือที่ชาวบ้านคุ้นเคยในชื่อ “นายกเกษม” ปัจจุบันเป็นทนายความในอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วุฒิสมาชิก รวมถึงมีบทบาททางสังคมในสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่อีกด้วย