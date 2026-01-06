เพจ CSI LA ชี้เป้า “นายมาร์ค” ทีมงานกร่างพรรคส้ม เคยร่วมทีมหาเสียงเพื่อไทยปี 2023 โซเชียลเดือดเสียงแตก

6 มกราคม 2569 กระแสดราม่าการเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ปะทุจากเหตุปะทะคารมระหว่างทีมงานหาเสียงของผู้สมัครต่างพรรค ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องในโลกออนไลน์ เมื่อเพจ CSI LA ออกมาเผยแพร่โพสต์ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยระบุว่า “ทีมงานกร่าง พรรคส้ม ‘นายมาร์ค’ เคยอยู่ในทีมหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในปี 2023”
โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ท่ามกลางบรรยากาศที่สังคมกำลังจับตากรณีพฤติกรรมไม่เหมาะสมของอาสาสมัครหาเสียง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นคลิปไวรัลและนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดี รวมถึงการออกมาขอโทษและสั่งยุติบทบาทอาสาสมัครจากฝั่งพรรคที่เกี่ยวข้อง การหยิบยกข้อมูลเรื่องอดีตการทำงานทางการเมืองของบุคคลที่ถูกกล่าวถึง จึงถูกมองว่าเป็นการเติมประเด็นใหม่เข้าสู่ข้อถกเถียงเดิมที่ยังไม่คลี่คลาย
หลังโพสต์ของ CSI LA ถูกเผยแพร่ กระแสตอบรับในช่องแสดงความคิดเห็นสะท้อนความเห็นที่แตกออกเป็นหลายทิศทางอย่างชัดเจน กลุ่มหนึ่งมองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นประเด็นที่ควรถูกตรวจสอบอย่างจริงจัง เพราะอาจสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องการคัดกรองทีมงานและอาสาสมัครของพรรคการเมือง ขณะที่อีกกลุ่มโต้แย้งว่า การหยิบอดีตในปี 2023 ขึ้นมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน อาจเป็นเพียงการโยงประเด็นเพื่อเบี่ยงความสนใจจากความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้
คอมเมนต์จำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่า การย้ายพรรคหรือเปลี่ยนบทบาทของทีมงานหาเสียงเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปในสนามการเมือง และไม่ควรถูกใช้เป็นข้อสรุปตัดสินพฤติกรรมหรือเจตนาโดยลำพัง ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าจังหวะการเปิดประเด็นดังกล่าวอาจเข้าข่ายการปั่นกระแส หรือสร้างภาพว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเบื้องหลังทางการเมืองมากกว่าที่ปรากฏ
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ข้อมูลที่ถูกอ้างถึงในโพสต์ของ CSI LA ยังเป็นการนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียโดยเพจเอง และยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากบุคคลที่ถูกกล่าวถึง หรือเอกสารยืนยันที่สามารถตรวจสอบได้ในที่สาธารณะ ทำให้ประเด็นดังกล่าวยังคงอยู่ในสถานะข้อกล่าวอ้างที่ต้องรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ยังไม่จางหาย เหตุการณ์นี้สะท้อนภาพการเมืองในยุคโซเชียลมีเดียที่ประเด็นหนึ่งสามารถแตกแขนงเป็นหลายเรื่องคู่ขนาน ทั้งเรื่องพฤติกรรมส่วนบุคคล มาตรฐานการคัดกรองทีมงานของพรรคการเมือง และการใช้ข้อมูลในอดีตมาเป็นเครื่องมือทางวาทกรรม ซึ่งทั้งหมดล้วนถูกสังคมจับตาว่าจะได้รับคำอธิบายและความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใดในระยะต่อไป