"ธรรมนัส” ฟาดกลับ "ช่อ" จินตนาการเก่ง ยันไม่เคยเจอหน้า "นายกแป้น" อย่าใช้ความทุกข์ ปชช.มาปั่นการเมือง - ยันเร่งแก้ไฟฟ้า-ขยะเกลื่อนหาดใหญ่ให้จบพรุ่งนี้

“ร.อ.ธรรมนัส” ฟาดกลับ “ช่อ พรรณิการ์” จินตนาการเก่ง บอกนายกฯ นครหาดใหญ่ เป็นคนของตน ยันทั้งชีวิตไม่เคยเจอหน้า “นายกฯ แป้น” จวกพวกใช้เวลาความทุกข์ ปชช.มาปั้นดราม่าการเมือง เผยเร่งแก้ปัญหาไฟฟ้า ขยะเกลื่อนเมืองหาดใหญ่หลังน้ำลดให้จบพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. เวลา 17.00 น.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนภ.)ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ระบุว่า นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ นายกฯ แป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นคนของ ร.อ.ธรรมนัส และมีแนวโน้มว่าพื้นที่หาดใหญ่จะถูกวางให้รับผิดชอบทางการเมืองในสมัยหน้า ว่า ผมไม่เคยพบหน้านายกฯ แป้น แม้แต่ครั้งเดียว โดยที่ผ่านมามีเพียงคนรู้จักติดต่อให้พูดคุยทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการนำข้าวเข้าไปในพื้นที่เท่านั้น
“ผมไม่ทราบว่าข้อมูลที่ น.ส.พรรณิการ์ นำมาเปิดเผยมาจากที่ใด หรือเป็นการจินตนาการเอง แต่ไม่ควรฉวยวิกฤตน้ำท่วม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน มาเป็นเวทีโจมตีทางการเมือง อย่าพยายามสร้างเรื่องสร้างราวใส่ร้ายกันในเวลานี้ เพราะเวลานี้ทุกฝ่ายควรร่วมกันช่วยประชาชนก่อน แต่ถ้าไม่รู้จะทำอะไร ก็อยู่เฉย ๆ ช่วยให้ทุกอย่างสงบ เพื่อให้เราทำงานช่วยประชาชนได้เต็มที่”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
เมื่อถามถึงกระแสข่าวเรื่องบทบาททางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ขอให้ความเห็น เวลานี้ยังไม่ใช่จังหวะพูดถึงประเด็นการเมือง เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา นั้น ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า แม้ระดับน้ำในพื้นที่จะลดลงแล้ว แต่ปัญหาสำคัญที่กำลังเผชิญคือโครงสร้างไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมจนเสียหาย แม้การไฟฟ้าจะสามารถจ่ายไฟได้ประมาณ 80 % แล้ว แต่ปลั๊กไฟ สายไฟ และตู้ไฟภายในบ้านหลายหลังยังใช้งานไม่ได้ ทำให้ประชาชนจำนวนมากยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยภายในวันพรุ่งนี้จะมีการส่งอุปกรณ์สำรองไฟและสิ่งจำเป็นเร่งด่วนลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
นอกจากนี้ เมืองหาดใหญ่ยังประสบปัญหาขยะจำนวนมากหลังน้ำลด ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและการฟื้นฟูพื้นที่ โดย ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า จะเร่งดำเนินการเก็บกวาดและกำจัดขยะให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุด