มท.3 โร่ขึ้นโรงพัก! แจ้งความ “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” หมิ่นประมาท ปมโพสต์ภาพนั่งรอลูกสาวหาเสียงที่บ่อพลอย

กาญจนบุรี - ศึกเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี เขต 4 ร้อนระอุ “ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์” รมช.มหาดไทย เข้าแจ้งความเอาผิด “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” หลังโพสต์ภาพพร้อมข้อความพาดพิงในเฟซบุ๊ก ชี้ทำให้เสียชื่อเสียงและเข้าใจผิดทางการเมือง
วันนี้ ( 17 ต.ค.) ความเคลื่อนไหวก่อนวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 ทวีความเข้มข้น เมื่อนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เลาขวัญ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยทีมหาเสียงของผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ในข้อหาหมิ่นประมาท หลังถูกนำภาพขณะนั่งรอการหาเสียงของลูกสาวที่อำเภอบ่อพลอย ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กพร้อมข้อความพาดพิง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพนายศักดิ์ดาขณะอยู่ภายในห้องทำงานที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย ซึ่งถูกนายณัฐวุฒินำไปโพสต์พร้อมข้อความในลักษณะชี้นำว่า รัฐมนตรีได้เข้าไปสั่งการในที่ว่าการอำเภอ และอาจมีการนัดผู้นำท้องที่ร่วมรับประทานอาหารกับนายอำเภอ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์
นายศักดิ์ดา ให้สัมภาษณ์ชี้แจงว่า ในวันดังกล่าวตนเดินทางไปยังอำเภอบ่อพลอย เพื่อรอลูกสาวคือ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งอยู่ระหว่างลงพื้นที่หาเสียงในอำเภอใกล้เคียง ยืนยันว่าการไปนั่งรอในที่ว่าการอำเภอเป็นเรื่องปกติของประชาชนทั่วไป ไม่ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง
“ผมเห็นว่าโพสต์ดังกล่าวทำให้สังคมเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผมและครอบครัว จึงจำเป็นต้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง” นายศักดิ์ดากล่าว
ทั้งนี้ นายศักดิ์ดาได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เลาขวัญ ในข้อหาหมิ่นประมาท และจะพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมหากพบว่าการเผยแพร่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ
สำหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 กำหนดให้ลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 โดยจะยุติการหาเสียงในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม ซึ่งการเคลื่อนไหวทางกฎหมายครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกจับตามองในโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง