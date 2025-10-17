xs
xsm
sm
md
lg

มท.3 โร่ขึ้นโรงพัก! แจ้งความ “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” หมิ่นประมาท ปมโพสต์ภาพนั่งรอลูกสาวหาเสียงที่บ่อพลอย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - ศึกเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี เขต 4 ร้อนระอุ “ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์” รมช.มหาดไทย เข้าแจ้งความเอาผิด “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” หลังโพสต์ภาพพร้อมข้อความพาดพิงในเฟซบุ๊ก ชี้ทำให้เสียชื่อเสียงและเข้าใจผิดทางการเมือง

วันนี้ ( 17 ต.ค.) ความเคลื่อนไหวก่อนวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 ทวีความเข้มข้น เมื่อนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เลาขวัญ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยทีมหาเสียงของผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ในข้อหาหมิ่นประมาท หลังถูกนำภาพขณะนั่งรอการหาเสียงของลูกสาวที่อำเภอบ่อพลอย ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กพร้อมข้อความพาดพิง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพนายศักดิ์ดาขณะอยู่ภายในห้องทำงานที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย ซึ่งถูกนายณัฐวุฒินำไปโพสต์พร้อมข้อความในลักษณะชี้นำว่า รัฐมนตรีได้เข้าไปสั่งการในที่ว่าการอำเภอ และอาจมีการนัดผู้นำท้องที่ร่วมรับประทานอาหารกับนายอำเภอ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์

นายศักดิ์ดา ให้สัมภาษณ์ชี้แจงว่า ในวันดังกล่าวตนเดินทางไปยังอำเภอบ่อพลอย เพื่อรอลูกสาวคือ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งอยู่ระหว่างลงพื้นที่หาเสียงในอำเภอใกล้เคียง ยืนยันว่าการไปนั่งรอในที่ว่าการอำเภอเป็นเรื่องปกติของประชาชนทั่วไป ไม่ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง

“ผมเห็นว่าโพสต์ดังกล่าวทำให้สังคมเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผมและครอบครัว จึงจำเป็นต้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง” นายศักดิ์ดากล่าว

ทั้งนี้ นายศักดิ์ดาได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เลาขวัญ ในข้อหาหมิ่นประมาท และจะพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมหากพบว่าการเผยแพร่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ

สำหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 กำหนดให้ลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 โดยจะยุติการหาเสียงในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม ซึ่งการเคลื่อนไหวทางกฎหมายครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกจับตามองในโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง








มท.3 โร่ขึ้นโรงพัก! แจ้งความ “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” หมิ่นประมาท ปมโพสต์ภาพนั่งรอลูกสาวหาเสียงที่บ่อพลอย
มท.3 โร่ขึ้นโรงพัก! แจ้งความ “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” หมิ่นประมาท ปมโพสต์ภาพนั่งรอลูกสาวหาเสียงที่บ่อพลอย
มท.3 โร่ขึ้นโรงพัก! แจ้งความ “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” หมิ่นประมาท ปมโพสต์ภาพนั่งรอลูกสาวหาเสียงที่บ่อพลอย
มท.3 โร่ขึ้นโรงพัก! แจ้งความ “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” หมิ่นประมาท ปมโพสต์ภาพนั่งรอลูกสาวหาเสียงที่บ่อพลอย
มท.3 โร่ขึ้นโรงพัก! แจ้งความ “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” หมิ่นประมาท ปมโพสต์ภาพนั่งรอลูกสาวหาเสียงที่บ่อพลอย
กำลังโหลดความคิดเห็น