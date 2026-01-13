xs
xsm
sm
md
lg

ลูกทรพี! คลั่งกำปั้นทุบแม่ไม่ยั้ง ดับสลด! เพื่อนบ้านอ้างหูแว่วได้ยินเสียงคนตาย “ช่วยด้วย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ร้อยเอ็ด-ลูกชายโหด! เงื้อกำปั้นทุบร่างกายแม่ไม่ยั้ง จนแน่นิ่งดับสลดภายในบ้าน เจ้าตัวมีประวัติเสพยาบ้า อ้างไม่ได้กินยาที่หมอสั่ง ทั้งปฏิเสธไม่ได้เสพยาบ้า เกิดอาการคุ้มคลั่งทุบแม่โดยขาดสติ ด้านเพื่อนบ้านอ้างหูแว่ว ได้ยินเสียงคนตายร้อง ช่วยด้วย ขณะเดินผ่านหน้าบ้าน

นายชัยณรงค์ สังข์น้อย อายุ 33 ปีผู้ก่อเหตุ
วันนี้ (13 มี.ค.) พ.ต.ท.ไชยา นามสิมมา รองผู้กำกับ (สอบสวน) สภ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งว่ามีเหตุลูกชายทำร้ายมารดาจนเสียชีวิตที่บ้านเลขที่ 45 บ้านหนองจาน หมู่ที่ 7 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หลังได้รับแจ้งจึงรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ เตยหล้าชีวาวาส ผกก.สภ.สุวรรณภูมิ และพันตำรวจโทอุดมศักดิ์ ศาลาจันทร์สารวัตร (สอบสวน) และหน่วยกู้ภัยหลักฮุกสุวรรณภูมิ

ที่เกิดเหตุ เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวด้านหน้าถูกปิดล็อคด้วยกุญแจเหตุ พบชาวบ้านจำนวนมาก มุงดูอยู่ห่างๆนอกรั้วบ้าน เมื่อมองไปข้างในพบนายชัยณรงค์ สังข์น้อย อายุ 33 ปีผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นลูกเจ้าของบ้าน ถือปืนนั่งอยู่ห่างจากศพแม่ประมาณ 5 เมตร ใกล้กันพบศพนางฉลวย สิงห์ดงเมือง อายุ 57 ปี ผู้เป็นแม่แท้ๆ นอนกางมุ้งอยู่บนที่นอนใต้ร่มไม้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำหมู่บ้านใช้เวลาพูดคุยเกลี้ยกล่อมนายชัยณรงค์อยู่สักพัก นายชัยณรงค์จึงยอมให้เข้าไปในบ้าน เจ้าหน้าที่ใช้คีมตัดกุญแจบุกเข้าไปชาร์จตัวด้วยไม้ง่าม จากนั้นได้คุมตัวนายชัยณรงค์ไว้ได้ ส่วนอาวุธปืนที่ถืออยู่นั้น พบว่าเป็นปืนพลาสติกของเด็กเล่น

จากการตรวจตามร่างกายของนางฉลวยผู้เสียชีวิต พบบาดแผลบวมช้ำบริเวณใบหน้าและมีเลือดไหลออกทางปากและจมูก รอยเลือดแห้งกรัง คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมง สอบถามนายชัยณรงค์สังข์น้อย ลูกชาย ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุใ ห้การวกวนไปมา แต่ยอมรับว่าตนเป็นคนลงมือทำร้ายมารดาด้วยกำปั้น ชกต่อยที่ใบหน้าหลายครั้ง ขณะมารดานอนหลับจนแน่นิ่ง จากนั้นก็นั่งเฝ้าศพอยู่ตลอดทั้งคืน




นายชัยณรงค์ รับสารภาพว่าเป็นผู้ทำร้ายร่างกายแม่จนตาย เพราะขาดสติและไม่ได้กินยาตามหมอสั่ง และไม่ได้เสพยาบ้า เกิดอาการคลุ้มคลั่ง และไม่ทราบว่าที่ทำไปนั้นด้วยเหตุใด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ให้ผู้ต้องหาชี้จุดเกิดเหตุประกอบแผนรับสารภาพ พร้อมกับให้ขอขมาต่อหน้าศพมารดา แล้วจึงนำตัวไปดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายบุพการีจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย


แต่สยองยิ่งกว่านั้นเนื่องจากก่อนพบศพ ขณะที่นางวารี ลากเครือ อายุ 58 ปี เพื่อนบ้านเดินผ่านบ้านหลังเกิดเหตุในตอนเช้า ตอนนั้นนางวารีเสียชีวิตไปนานแล้ว แต่ปรากฏว่าหูแว่ว ได้ยินเสียงคล้ายคนร้องเสียงแผ่วๆว่าช่วยด้วย ช่วยด้วย นางวารีเกิดเอะใจ จึงมองสอดส่องสายตาผ่านรั้วบ้านเข้าไป ก็พบนางฉลวยนอนหงายอยู่มีเลือดออกเต็มใบหน้า จึงเชื่อว่าคงเป็นวิญญาณของนางฉลวย ที่อยากให้คนพบศพ ทำให้ตนได้ยินเสียงเหมือนหูแว่ว ว่าช่วยด้วยช่วยด้วย

ลูกทรพี! คลั่งกำปั้นทุบแม่ไม่ยั้ง ดับสลด! เพื่อนบ้านอ้างหูแว่วได้ยินเสียงคนตาย “ช่วยด้วย”
นายชัยณรงค์ สังข์น้อย อายุ 33 ปีผู้ก่อเหตุ
ลูกทรพี! คลั่งกำปั้นทุบแม่ไม่ยั้ง ดับสลด! เพื่อนบ้านอ้างหูแว่วได้ยินเสียงคนตาย “ช่วยด้วย”
ลูกทรพี! คลั่งกำปั้นทุบแม่ไม่ยั้ง ดับสลด! เพื่อนบ้านอ้างหูแว่วได้ยินเสียงคนตาย “ช่วยด้วย”
ลูกทรพี! คลั่งกำปั้นทุบแม่ไม่ยั้ง ดับสลด! เพื่อนบ้านอ้างหูแว่วได้ยินเสียงคนตาย “ช่วยด้วย”
กำลังโหลดความคิดเห็น