ตำรวจขอนแก่นจับครูสอนนาฎศิลป์เสพยาบ้า พกปืนเถื่อน 2 กระบอก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น จับอาจารย์สอนนาฎศิลป์ เสพยาบ้าในบ้านร้าง หลังชาวบ้านแจ้งตำรวจมีคนแอบมาเสพยาบ้าในบ้านร้าง ทั้งยังพกอาวุธปืนไม่มีทะเบียน 2 กระบอก และพบยาบ้าเตรียมไว้เสพอีก 4 เม็ด ผลปัสสาวะเป็นบวก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจสืบสวนและตำรวจชุดปฏิบัติการยาเสพติด ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้ออกปฏิบัติการ ณ บ้านร้าง พื้นที่บ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าจับกุมตัวนายวุฒิชัย ฝางแก้ว อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 12 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรี ขณะกำลังเสพยาบ้าภายในบ้านร้างหลังดังกล่าว พร้อมกับตรวจยึดยาบ้า 4 เม็ด ปืนขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน 8 นัด และอาวุธปืนขนาด .380 จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน 9 นัด
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมือง เปิดเผยว่าหลังจากมีชาวบ้านแจ้งว่า พบชายต้องสงสัยมาเสพยาบ้าภายในบ้านร้าง จึงทำการเข้าตรวจสอบ จนกระทั่งพบตัวนายวุฒิชัย อยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าว จึงได้เข้าควบคุมตัว ซึ่งนายวุฒิชัยได้กลับมาเยี่ยมครอบครัว จนกระทั่งมาหาเพื่อนที่หมู่บ้านดังกล่าว ก่อนจะเข้าไปเสพยาบ้าและมีประชาชนร้องเรียนไป ตำรวจจึงเข้าทำการจับกุมตัว
เบื้องต้นตำรวจได้แจ้ง 4 ข้อกล่าวหากับนายวุฒิชัย 1.มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร 3.มียาบ้าไว้ในครอบครองฯ และ 4 เสพยาบ้า ก่อนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป