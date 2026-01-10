กาญจน์ประเดิมปี 69 เพิกถอน ป.4 รายแรก! หนุ่มท่าม่วงพกปืนพร้อมยาบ้า – ผบก.ลั่นขยายผลเชือดร้านปืนขายให้คนร้าย

กาญจนบุรี – จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มใช้มาตรการเข้มด้านการควบคุมอาวุธปืน ประเดิมปี 2569 พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4) รายแรก หลังตำรวจ สภ.ท่าม่วง จับกุมชายหนุ่มใหญ่ พกพาปืน 9 มม.มีทะเบียน พร้อมของกลางยาบ้า สะท้อนปัญหา “ปืนผิดมือ” ยังพุ่งสูง
วันนี้ (10 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถิติคดีฆ่าผู้อื่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2566–2568) พบมีผู้เสียชีวิตรวม 30 ราย ในจำนวนนี้ใช้อาวุธปืนเถื่อน 9 ราย และใช้อาวุธปืนมีทะเบียน 21 ราย โดยในกลุ่มปืนมีทะเบียน พบเป็น “ปืนผิดมือ” สูงถึง 12 ราย
ขณะเดียวกันยังพบสถิติระดับประเทศว่ามีผู้ครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายกว่า 6 ล้านกระบอก และปืนเถื่อนกว่า 4 ล้านกระบอก เฉลี่ยประชากร 6 คน มีปืน 1 กระบอก ส่งผลให้เกิดคดีฆ่าผู้อื่นปีละกว่า 2,000 ราย
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงนามในคำสั่งที่ กจ 0018.1/22972 ถึง พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี กำชับแนวทางการออกใบอนุญาต การควบคุม ตรวจตรา และการเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ให้สถานีตำรวจในสังกัดทั้ง 21 แห่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ม.ค.2569 พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ได้เรียก ผกก., รอง ผกก. และหัวหน้างานสอบสวน ทั้ง 21 สภ. ประชุมสั่งการให้ดำเนินการขอเพิกถอนใบอนุญาตอาวุธปืนทันที หากตรวจพบผู้ได้รับอนุญาตมีพฤติการณ์เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อประชาชน ตามมาตรา 13 (7) (8) หรือ (9) แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ.2490
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จับกุมชายอายุ 34 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 10 เม็ด และอาวุธปืนขนาด 9 มม. 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน 5 นัด ถูกแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพ รวมถึงเสพและขับขี่ยานพาหนะขณะมีสารเสพติดในร่างกาย
ผู้ต้องหารายดังกล่าวครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าข่ายขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งนายอำเภอท่าม่วงเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตอาวุธปืน ถือเป็นรายแรกของปี 2569 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
นอกจากนี้ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ยังได้เน้นย้ำให้ตำรวจชุดจับกุมขยายผลดำเนินคดีกับร้านค้าที่ลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนให้กับผู้ไม่มีใบอนุญาต หรือผู้ที่นำไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรม เพื่อจำกัดการเข้าถึงอาวุธปืนของผู้ไม่มีคุณสมบัติ และลดคดีร้ายแรงในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม