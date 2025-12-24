ควันหลงคลุ้งเวทีโขนเชียงใหม่!อดีตครูนาฏศิลป์ขึ้นโรงพัก แจ้งความไฮโซสาวกรุงเบี้ยวเงินบริจาค-ค่าบัตร

เชียงใหม่ - ดรามาสนั่นควันหลงคลุ้งเวทีแสดงโขนฯเชิดชูศิลปินแห่งชาติ..อดีตครูนาฏศิลป์เชียงใหม่ ขึ้นโรงพัก..แฉไฮโซสาวเมืองกรุงแสดงเป็น “นางสีดา” เบี้ยวทั้งเงินบริจาค-ค่าบัตรสนับสนุนงานฯ
นางยุวดี หัสดี อายุ 66 ปี อดีตครูวิทยาลัยนาฎศิลป์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานชมรมคนรักษ์ศิลป์ ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ว่าไฮโซสาวกรุงเทพฯ หลอกเป็นผู้สนับสนุน-แสดงเป็น “นางสีดา” ในการแสดงโขน เชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ “พ่อครูมานพ ยาระนะ” และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ที่จัดขึ้นที่โรงละครวิทยาลัยนาฎศิลป์จังหวัดเชียงใหม่ แต่เบี้ยวไม่จ่ายค่าสนับสนุน ค่าบัตรก็ไม่จ่ายอ้างขายไม่ออก
อดีตครูวิทยาลัยนาฎศิลป์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานชมรมคนรักษ์ศิลป์ เปิดเผยว่า ชมรมคนรักษ์ศิลป์ จัดงานการแสดงโขนโชว์ศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยที่ได้ไปประชุมกับมูลนิธิของทางเจ้านายฝ่ายเหนือคนหนึ่ง ได้รับการแนะนำให้รู้จักไฮโซหญิงคนหนึ่ง เข้ามาร่วมกันแสดงเป็นนางสีดา ซึ่งไฮโซคนนี้ก็พร้อมที่จะวางแผนหาเงินทุนให้ในจำนวน 180,000 บาท เพื่อที่จะมาช่วยสนับสนุนงาน
ชมรมฯจึงเชิญตัวไฮโซรายดังกล่าวร่วมแสดงเป็นนางสีดา เพื่อที่จะเป็นนางเอกของเรื่องเลย เพราะถือว่า เป็นทุนใหญ่ แต่ตอนหลังมาเกิดมีปัญหาการเปลี่ยนแปลง เมื่อทางชมรมฯไปหา ไปขอหนังสือ ขอชื่อผู้สนับสนุน ก็บอกไม่มี ขอรับผิดชอบในเรื่องบัตรที่เราแจ้งไปว่า ผู้แสดงคนหนึ่งก็ต้องช่วยเหลือเราในการจัดจำหน่ายบัตรเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 20,000 บาท คือจำนวน 20 ใบ ใบละพันบาท เขาก็บอกว่า..จะขอสนับสนุน(เพิ่ม)อีก 20,000 บาท เป็น 40,000 บาท พร้อมโอนเงินมาให้แล้ว 10,000 บาทก็เหลืออีก 30,000 บาท
แต่หลังๆเขาไม่มาซ้อมการแสดงอ้างติดธุรกิจโน่นนี่นั่น จึงให้ครูสอนรำไปสอนที่กรุงเทพฯ ชมรมฯจึงโอนเงินค่าสอนให้เพราะไม่สามารถจ่ายค่าสอนให้ตนได้ จำนวน 5,500 บาท เงินสนับสนุน 10,000 บาท ก็จะเหลือ 4,500 บาท
นางยุวดี เปิดเผยต่อว่า วันที่ 28 พฤศจิกายน เขาบอกว่าจะโอนเงินมาให้ 30,000 บาท ค่าสอนเขาก็จะรับผิดชอบเอง พอวันที่ 28 ตนติดต่อไป เขาไม่ได้มาซ้อมที่โรงละคร ก็โทรไปบอกว่างั้นให้โอนเงินมาให้ก่อน เพื่อจะเอาเป็นค่าอาหารเด็กที่มาซ้อมการแสดงแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆ สุดท้าย..เขาก็ไม่โอนให้ วันที่ 29 เขามาถึง ก็บอกว่า..บัตรก็ยังอยู่ครบเลยไม่สามารถที่จะจำหน่ายใครได้ พร้อมกับขอคืนบัตร โดยจะโอนเงินให้ แต่จนเสร็จงานก็ไม่มีการโอน ตนติดต่อไปก็เงียบไม่รับโทรศัพท์ จน 7 ธันวาคม ติดต่อได้ก็ยังไม่จ่ายและมีการท้าทายกัน จึงตัดสินใจเข้าหาตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อที่จะให้ติดตามจำนวนเงินทั้งหมดที่ยังติดค้างกันอยู่ เพราะว่าเป็นงานของชมรมฯจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนคนพิการและเกิดกิจกรรมของนาฏศิลป์