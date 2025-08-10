ไมกี้–ปณิธาน อวดลุคผ้าไทย ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรม ในงาน “แพรพัสตรา บรมราชินีนาถ” ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ส.ค. นี้ ณ สยามพารากอน

นักแสดงหนุ่มขวัญใจแฟนๆ “ไมกี้–ปณิธาน บุตรแก้ว” ปรากฏตัวอย่างสง่างามในงาน “แพรพัสตรา บรมราชินีนาถ” ที่จัดโดย สยามพารากอน ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และ พิพิธภัณฑ์ผ้า เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยไมกี้ได้ร่วมพูดคุยบนเวทีและสาธิตการใส่ผ้าไทยในสไตล์ร่วมสมัย โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย ครูไก่–ดร.สุรัตน์ จงดา พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สัมผัสถึงความงดงามของผ้าไทย
งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–12 สิงหาคม 2568 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการชุดไทย “จากราชสำนักสู่ราชนิยม” ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของ ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ ที่ทรงรังสรรค์ขึ้นให้สตรีไทยได้ใช้สวมใส่
ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมจัดแสดงชุดตัวอย่างที่ถูกต้องตามที่พระราชทานไว้เรียนรู้แนวคิดเรื่องสีมงคลและการนุ่งห่มตามความเชื่อของสังคมไทย นอกจากนี้ ยังมีโซน “กว่าจะมาเป็นโขน” ที่จัดแสดงฉากโขนจำลอง อุปกรณ์สร้างฉาก และห้องทำงานของช่างฝีมือเบื้องหลังการแสดงศิลปะชั้นสูงของไทย พร้อมตื่นตากับภาพเสก็ตช์ “ทศกัณฐ์บนหลังช้าง” ผลงานที่รังสรรค์โดยบรมครู อ.สุดสาคร ชายเสม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผู้เนรมิตฉากการแสดงโขนศิลปาชีพ ได้อย่างวิจิตรงดงาม ซึ่งนำมาจัดแสดงให้ชมเป็นครั้งแรก!!
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงโขนสดจาก “อาคารเรียน–รู้–เรื่องโขน” ที่นำเสนอฉากสำคัญจากรามเกียรติ์ เช่น “ทศกัณฐ์เกี้ยวนางสีดา”, “หนุมานรบนางเบญจกาย” และ “โขนตอนยกรบ” จัดแสดงวันละ 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 15.30 น.สายกิจกรรมต้องไม่พลาดกับเวิร์กช็อปเสริมทักษะศิลป์ไทย ไม่ว่าจะเป็น “ปักการ์ดวันแม่”
โดยพิพิธภัณฑ์ผ้า “ปิดทองลายโขน” โดยอาคารเรียน–รู้–เรื่องโขน “การนุ่งห่มอย่างไทย” และ “นุ่งห่มร่วมสมัย”
โดย “ครูบิ๊ก–พีรมณฑ์ ชมธวัช”ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 และกิจกรรมสนุกๆ อย่าง “Dress Me Up ด้วยผ้าไทย” ที่ให้คุณแต่งตัวตุ๊กตากระดาษด้วยผ้าไทยตามจินตนาการ
ภายในงานยังรวบรวมผลิตภัณฑ์ศิลป์หัตถกรรมไทย อาทิ ผ้าไหม เครื่องประดับ จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และอาหารพื้นถิ่นจากโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ ไม่ว่าจะเป็นข้าวยำปักษ์ใต้ น้ำบูดูแท้จากโคกปาฆาบือซา นราธิวาส, ผลไม้จากบ้านขุนแตะ จ.เชียงใหม่, หมูจินหัวแดดเดียว
จากแม่ตุงติง จ.เชียงใหม่ และกาแฟคัดพิเศษจาก จ.น่าน, เชียงราย และเชียงใหม่ เป็นต้น
ขอเชิญชวนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงาน “แพรพัสตรา บรมราชินีนาถ” ตั้งแต่วันนี้ถึง
12 สิงหาคม 2568 เปิดให้เข้าชมฟรี ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Siam Paragon