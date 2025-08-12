xs
“แพรพัสตรา บรมราชินีนาถ” เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และพิพิธภัณฑ์ผ้า จัดงาน “แพรพัสตรา บรมราชินีนาถ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงฟื้นฟูงานหัตถกรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่แผ่นดิน โดยงานจัดวันนี้–12 ส.ค. 68 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน

การแสดงโขน
นำเสนอผ่านนิทรรศการเกี่ยวกับชุดไทย การแสดงโขน เวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์ และจำหน่ายสินค้าศิลป์หัตถกรรมที่สื่อถึงวิถีไทยอย่างแท้จริง โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พิธีเปิดงานที่ผ่านมา ได้ พิธาน เหี้ยมโท้ กรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, พลโทจักรกฤษณ์ ศรีนนท์ ผอ.กองศิลปาชีพ, โสภิดา กิติโกมลสุข ผู้บริหารสยามพารากอน, อ.สุดสาคร ชายเสม ศิลปินแห่งชาติ, ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผอ.พิพิธภัณฑ์ผ้า ร่วมงานและชมการแสดงโขนสดจากอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน พร้อมเรียนรู้การใส่ผ้าไทยให้แมตช์กับคนรุ่นใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย ครูไก่-ดร. สุรัตน์ จงดา และ ไมกี้-ปณิธาน บุตรแก้ว นักแสดงหนุ่มสุดฮอต ร่วมพูดคุยและสาธิตการสวมผ้าไทยในสไตล์ต่างๆ


พบไฮไลต์กิจกรรม นิทรรศการชุดไทย “จากราชสำนักสู่ราชนิยม” ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของ ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ ที่ทรงรังสรรค์ขึ้นให้สตรีไทยได้ใช้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ พร้อมจัดแสดงชุดตัวอย่างที่ถูกต้องตามที่พระราชทานไว้เรียนรู้แนวคิดเรื่องสีมงคล และการนุ่งห่มตามความเชื่อของสังคมไทย

อ.สุดสาคร ชายเสม
นอกจากนี้ ยังมีโซน “กว่าจะมาเป็นโขน” ที่จัดแสดงฉากโขนจำลอง อุปกรณ์สร้างฉาก และห้องทำงานของช่างฝีมือเบื้องหลังการแสดงศิลปะชั้นสูงของไทย พร้อมภาพเสก็ตช์ “ทศกัณฐ์บนหลังช้าง” ผลงาน อ.สุดสาคร ชายเสม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผู้เนรมิตฉากการแสดงโขนศิลปาชีพ ได้อย่างวิจิตรงดงาม

พิธาน เหี้ยมโท้ และ พล.ท.จักรกฤษณ์ ศรีนนท์
ภายในงานเต็มอิ่มไปกับ การแสดงโขนสดจากอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ที่นำเสนอฉากสำคัญจากรามเกียรติ์ เช่น ทศกัณฐ์เกี้ยวนางสีดา, หนุมานรบนางเบญจกาย และ โขนตอนยกรบ นอกจากนี้ ยังมีเวิร์กชอป ปักการ์ดวันแม่, ปิดทองลายโขน, การนุ่งห่มอย่างไทย และนุ่งห่มร่วมสมัย อีกทั้ง กิจกรรม Dress Me Up ด้วยผ้าไทย อีกทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยมากมาย

ดร.สุรัตน์ สาธิตการนุ่งผ้าไทย

ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย, ไมกี้ ปณิธาน, โสภิดา กิติโกมลสุข และ ดร.สุรัตน์ จงดา





















