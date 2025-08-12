“แพรพัสตรา บรมราชินีนาถ” เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และพิพิธภัณฑ์ผ้า จัดงาน “แพรพัสตรา บรมราชินีนาถ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงฟื้นฟูงานหัตถกรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่แผ่นดิน โดยงานจัดวันนี้–12 ส.ค. 68 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน
นำเสนอผ่านนิทรรศการเกี่ยวกับชุดไทย การแสดงโขน เวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์ และจำหน่ายสินค้าศิลป์หัตถกรรมที่สื่อถึงวิถีไทยอย่างแท้จริง โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พิธีเปิดงานที่ผ่านมา ได้ พิธาน เหี้ยมโท้ กรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, พลโทจักรกฤษณ์ ศรีนนท์ ผอ.กองศิลปาชีพ, โสภิดา กิติโกมลสุข ผู้บริหารสยามพารากอน, อ.สุดสาคร ชายเสม ศิลปินแห่งชาติ, ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผอ.พิพิธภัณฑ์ผ้า ร่วมงานและชมการแสดงโขนสดจากอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน พร้อมเรียนรู้การใส่ผ้าไทยให้แมตช์กับคนรุ่นใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย ครูไก่-ดร. สุรัตน์ จงดา และ ไมกี้-ปณิธาน บุตรแก้ว นักแสดงหนุ่มสุดฮอต ร่วมพูดคุยและสาธิตการสวมผ้าไทยในสไตล์ต่างๆ
พบไฮไลต์กิจกรรม นิทรรศการชุดไทย “จากราชสำนักสู่ราชนิยม” ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของ ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ ที่ทรงรังสรรค์ขึ้นให้สตรีไทยได้ใช้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ พร้อมจัดแสดงชุดตัวอย่างที่ถูกต้องตามที่พระราชทานไว้เรียนรู้แนวคิดเรื่องสีมงคล และการนุ่งห่มตามความเชื่อของสังคมไทย
นอกจากนี้ ยังมีโซน “กว่าจะมาเป็นโขน” ที่จัดแสดงฉากโขนจำลอง อุปกรณ์สร้างฉาก และห้องทำงานของช่างฝีมือเบื้องหลังการแสดงศิลปะชั้นสูงของไทย พร้อมภาพเสก็ตช์ “ทศกัณฐ์บนหลังช้าง” ผลงาน อ.สุดสาคร ชายเสม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผู้เนรมิตฉากการแสดงโขนศิลปาชีพ ได้อย่างวิจิตรงดงาม
ภายในงานเต็มอิ่มไปกับ การแสดงโขนสดจากอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ที่นำเสนอฉากสำคัญจากรามเกียรติ์ เช่น ทศกัณฐ์เกี้ยวนางสีดา, หนุมานรบนางเบญจกาย และ โขนตอนยกรบ นอกจากนี้ ยังมีเวิร์กชอป ปักการ์ดวันแม่, ปิดทองลายโขน, การนุ่งห่มอย่างไทย และนุ่งห่มร่วมสมัย อีกทั้ง กิจกรรม Dress Me Up ด้วยผ้าไทย อีกทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยมากมาย