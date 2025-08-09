รัฐบาลเชิญชวนมอบของขวัญวันแม่ ด้วยงานฝีมือไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP 9–17 ส.ค.นี้

รัฐบาลเชิญชวนมอบของขวัญวันแม่ ด้วยงานฝีมือไทย ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP 9–17 ส.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี ภายใต้แนวคิด “จากสองมือคนไทย… สู่หัวใจคนทั้งโลก (From Hand To Heart)” งานโอทอปสุดยิ่งใหญ่ของประเทศ กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งตั้งแต่ 9 – 17 สิงหาคม 2568 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านโครงการศิลปาชีพ จนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสามารถต่อยอดไปสู่ระดับสากล คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน มียอดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพ 3) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 4) โซนนิทรรศการ กิจกรรม และการจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี 5) โซน OTOP Trader จังหวัด และ OTOP Trader ประเทศไทย 6) โซนแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 3 – 5 ดาว รวมกว่า 2,000 บูธ และ OTOP ชวนชิมกว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโซน Highlight ได้แก่ โซนศิลปิน OTOP โซนผ้าไทยใส่ให้สนุก ประกอบด้วยนิทรรศการผ้าไทย First Lady นิทรรศการเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติ โซนพลิกโฉม OTOP ไทยสู่โลกออนไลน์ และ Modern Trade
นอกจากนี้ ภายในงานมีจัดโซน “Studio OTOP live streaming” เป็นพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทางการทำตลาดออนไลน์ และมุมเรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์ผ่าน e-Commerce platform คือ Learn Live, Rich ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เรียนรู้กระบวนการทำการตลาดออนไลน์อีกด้วย
“รัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้พี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภายในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี ภายใต้แนวคิด “จากสองมือคนไทย… สู่หัวใจคนทั้งโลก (From Hand To Heart)” นางสาวศศิกานต์ กล่าว