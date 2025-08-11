xs
ไอคอนคราฟต์ ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ผ่านแคมเปญ “THAI TEXTILE HEROES เฉลิมฉลองสุดยอดช่างฝีมือแห่งหัตถศิลป์ไทย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทยที่ใหญ่ที่สุด ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง จัดแคมเปญ “THAI TEXTILE HEROES เฉลิมฉลองสุดยอดช่างฝีมือแห่งหัตถศิลป์ไทย” นำเสนอเรื่องราวของผ้าไทย พร้อมไฮไลต์ นิทรรศการ “S’CRAFT THAI TEXTILE TREASURES: FOUR REGIONS, TIMELESS LEGACY CRAFTSMANSHIP 2025” เผยโฉมกระเป๋าผ้าไทยดีไซน์ร่วมสมัยคอลเลกชันประจำปีจาก
แบรนด์ SIRIVANNAVARI และโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าคอนคอนคราฟต์โดยเฉพาะ

ในเดือนสิงหาคมอันเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “แม่ของแผ่นดิน” และ “พระมารดาแห่งไหมไทย” ไอคอนคราฟต์ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “THAI TEXTILE HEROES” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและสนองต่อพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทย โดยในปี 2568 นี้จัดขึ้นภายใต้แคมเปญ “THAI TEXTILE HEROES เฉลิมฉลองสุดยอดช่างฝีมือแห่งหัตถศิลป์ไทย” นำเสนอเรื่องราวของผ้าไทย งานหัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบร่วมสมัย ให้ทุกคนได้สัมผัสความงดงามที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของผ้าทอมือ ถ่ายทอดผ่านมรดกทางวัฒนธรรม ความหลงใหล และวิสัยทัศน์อันสร้างสรรค์ โดยเหล่าฮีโร่ตัวจริงแห่งงานศิลป์ไทย

ไฮไลต์ของแคมเปญนี้คือ นิทรรศการ “S’CRAFT THAI TEXTILE TREASURES: FOUR REGIONS, TIMELESS LEGACY CRAFTSMANSHIP 2025” นำเสนอคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยที่ออกแบบด้วยงานดีไซน์ร่วมสมัย จากความร่วมมือของแบรนด์ SIRIVANNAVARI และไอคอนคราฟต์ โดยนำผ้าไทยสี่ภาค เหนือ อีสาน กลาง และใต้ มาเพิ่มคุณค่าและความงามด้วยงานปักชั้นสูงอันประณีตจาก SIRIVANNAVARI Atelier & Academy สร้างสรรค์เป็นกระเป๋าผ้าไทยในธีม “Royal Weave” สะท้อนแนวคิดร่วมสมัยที่ยังคงรักษารากเหง้าของความเป็นไทยไว้อย่างสมบูรณ์ โดยมีมาสเตอร์พีซสุดเอ็กซ์คลูซีฟคือ “SIRI Treasure Splendor Clutch Couture Edition” กระเป๋าคลัตช์สุดยอดผลงานจากฝีมือ อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “จันทร์โสมา” และ อาจารย์มีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน ซึ่งล้วนเปี่ยมด้วยความงามดั่งงานศิลปะอันทรงคุณค่าและมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก จัดแสดงใน ICONCRAFT Globe พื้นที่สร้างสรรค์ที่หลอมรวมงานคราฟต์ไทยร่วมสมัยสู่เวทีโลกใจกลางไอคอนสยาม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เลือกชมเลือกซื้อกระเป๋าผ้าไทยในคอลเลกชัน “S’CRAFT THAI TEXTILE TREASURES: FOUR REGIONS, TIMELESS LEGACY CRAFTSMANSHIP 2025” ได้ที่ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม

ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เชิญมาสัมผัสความงดงามของผ้าไทย ร่วมสนับสนุนงานหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการเลือกซื้อสินค้าผ้าไทยในรูปแบบร่วมสมัยพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ในแคมเปญ “THAI TEXTILE HEROES เฉลิมฉลองสุดยอดช่างฝีมือแห่งหัตถศิลป์ไทย” ที่ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม พร้อมโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มอบส่วนลดพิเศษให้สมาชิก ONESIAM และลูกค้าต่างชาติ ได้ช้อปเพลินมากยิ่งขึ้น เมื่อซื้อสินค้าภายในไอคอนคราฟต์ครบ 3,000 บาท/ใบเสร็จ รับส่วนลดทันที 100 บาท (สำหรับการซื้อสินค้าครั้งถัดไปขั้นต่ำ 200 บาท/ใบเสร็จ) และเมื่อซื้อครบ 10,000 บาท/ใบเสร็จ รับส่วนลด 800 บาท (สำหรับการซื้อสินค้าครั้งถัดไปขั้นต่ำ 1,600 บาท/ใบเสร็จ) ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2568 ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONCRAFT












