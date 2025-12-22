แมน วทัญญู ปล่อยเพลงใหม่ในรอบ 30 ปี ต้อนรับปีใหม่ 2569

แมน วทัญญู มุ่งหมาย ศิลปินนักร้องที่คล่ำหวอดในวงการบันเทิงมายาวนาน กว่า 30 ปี เคยมีผลงานสตูดิโออัลบั้มชุดแรกในปี พ.ศ.2529 ชื่อชุด “วันแรกเจอ” และในปี พ.ศ.2534 ชื่อชุด “รักเงียบๆ” โดยหลังจากนั้นก็มีผลงานออกมาอักมากมาย ทั้งงานเพลง, ภาพยนตร์, ละคร, พิธีกร, งานพากย์เสียงสปอตโฆษณา และอาจารย์มหาวิยาลัย โดยมีตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อีกทั้งยังเป็น Ceo ของสื่อออนไลน์อย่าง Star is Born อีกด้วย
ในปี 2568 ซิงเกิ้ล ”ดั่งสีดา - Ramayana Dung Srida " เพลงใหม่ในรอบ 30 ปี เป็นเพลงเน้นการสร้างพลัง Soft Power ในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์โขนร่วมสมัย โดยได้ขับร้องและแสดง เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมาในงาน ดาราอินไซต์ ชื่อชุด ดั่งสีดา รามายณะ 12 ราศี
ในธีม "งาม ดั่งสีดา“ เกษา & พรัตราภรณ์ “ 12 ราศี โดยมีนางแบบกิติมศักดิ์เข้าร่วมแสดงเป็นนางสีดานำโดย คุณฐิตาภา บุญพ่วน พร้อมผู้แสดงแฟชั่นโชว์ “ดั่งสีดา รามายณะ 12 ราศี ” โดย คุณ อัญญ์ชิสา วีรภัทรศิริกุล, คุณ กันยาวีร์ ใจบุญ , คุณ วีรยานันท์ อภิธนาพัฒน์, คุณ อารีรัตน์ ประเมิน, ดร.บัณลักข ถิรมงคล, คุณ อัมรา พงษ์พานิช, คุณ นันทวัน บุญชูพงศ์ และนางแบบ นายแบบ รุ่นใหม่ โดย คุณ เศรษฐพงศ์ เเก้วดวง , คุณ กัณฐ์ชิสา สหวัชรเศรษฐ์ , , คุณ ลิซ่า ศรีสุข , คุณ ติน่า ศรีสุข
สำหรับผู้สนใจสามารถหาฟังเพลงได้ที่ https://youtu.be/fmBlGHnKXKk และ https://vt.tiktok.com/ZSyXnNskc/
เครดิต
ขับร้องโดย : อ. แมน วทัญญู มุ่งหมาย
Exclusive Producer : อ.แมน วทัญญู มุ่งหมาย
Producer :เทพฤทธิ์ พรกมลภพ
ควบคุมการผลิต :ค่ายเพลง Twentytwo22
ดำเนินการและสนับสนุนโดย
สตาร์ อีส บอร์น มีเดีย ออนไลน์
Grand IVORY Record
YoMa Academy โดย อ.ชาญกิตต์ ณ ระนอง
Graphic Design Manager : เอกรง คุ้มพร้อมบุญ
ประชาสัมพันธ์ : Boy Creation Co.,Ltd : ธนกร แสงธรรมวรคุณ
เสื้อผ้า ปัต บ้านผม
Supa East Glamor