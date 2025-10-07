“สมาร์ท CSNP” น้ำตาปริ่ม!! แฟนคลับเซอร์ไพรส์วันเกิดอายุครบ 24 ปี สุดซึ้งกลางแฟนมีตที่จีน !!

เรียกว่ามีกิจกรรมให้เห็นที่แดนมังกรกันอยู่เรื่อยๆ สำหรับศิลปินหนุ่ม CSNP หรือ (สมาร์ท ชิษณุพงศ์) จากค่าย GRAND IVORY RECORD เจ้าของ เพลง CRISPY, BLEED COLD และ LIMOUSINE จากมินิอัลบั้ม Call Me CSNP ล่าสุดก็มีเรื่องที่ทำให้สมาร์ทถึงกับน้ำตาซึม กับแฟนมีตติ้งวันเกิดที่ฉงชิ่ง รวมตัวอินเตอร์แฟนกว่า 500 คน ซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมสุดพิเศษ เล่นเกมแบบจัดเต็มแบบใกล้ชิด แฟนคลับยังมีโปรเจกต์เซอไพรส์วันเกิด อายุครบ 24 ปี ให้กับสมาร์ทแบบที่คาดไม่ถึงอีกด้วย
สมาร์ท เผยว่า “ สำหรับแฟนมีตติ้งวันเกิดที่ฉงชิ่งในครั้งนี้ คือผมรู้สึกดีใจและประทับใจมากครับ ปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆที่ได้มาอยู่ร่วมกับทุกคนที่นั้น ส่วนในพาร์ทที่ทำให้น้ำตาเเตกเลยคือ แฟนโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ที่แฟนๆทำให้ คือเป็นอะไรที่น่ารักและทำให้เรานึกถึงวันเก่าๆไปพร้อมๆกัน โดยรวมแล้ววันเกิดปีนี้เป็นอะไรที่พิเศษประทับใจมากๆเลยครับ ที่ขาดไม่ได้เลย ต้องขอบคุณ ค่าย Grand Ivory Record ที่คอยสนับสนุนผมมาตลอด และ เสมอมา พี่ๆทีมงานทุกท่านทั้งไทย และ ต่างประเทศ และ ขอขอบคุณแฟนๆที่มาร่วมงานในวันนั้นครับ ผมตั้งใจจะทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ“
