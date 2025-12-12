เกมแข่งรถผสมอนิเมะ "SCREAMER" วางจำหน่าย 26 มี.ค. 2026

Milestone เผยตัวอย่างเนื้อเรื่องของ "Screamer" ภาคใหม่ล่าสุดของไอพีเกมแข่งรถระดับตำนาน เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีในวันที่ 26 มีนาคม 2026
Screamer ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบของเกม JRPG คลาสสิก โดยจะพาผู้เล่นดำดิ่งสู่การแข่งขันรถแข่งบนท้องถนนที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีห้าทีมคู่แข่งที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด แต่ละทีมนำโดยหัวหน้าที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกอีกสองคน โดยแต่ละทีมต่างมีแรงจูงใจ ประวัติ และความลับของตัวเอง ทุกทีมต่างมีสิ่งที่ต้องพิสูจน์ และตลอดการเล่นในโหมดแคมเปญ ผู้เล่นจะได้สำรวจเรื่องราวที่เกี่ยวพันกันทั้งหมดผ่านการเล่นเป็นตัวละครทุกตัว
เรื่องราวเกิดขึ้นในจักรวาลดิสโทเปียที่เต็มไปด้วยสุนทรียภาพแบบอนิเมะและบรรยากาศแห่งอนาคต โดยจะดำเนินผ่านฉากคัตซีนสไตล์อนิเมะกว่า 30 นาทีที่สร้างสรรค์โดย Polygon Pictures หนึ่งในสตูดิโออนิเมชั่นที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ทีมพากย์เสียงระดับนานาชาติ นำโดยนักแสดงชื่อดังระดับโลกอย่าง Troy Baker และ Aleks Le ในบทบาทตัวละครหลักคู่ ที่จะช่วยเสริมประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเกมเต็มไปด้วยความตึงเครียดและบรรยากาศชวนลุ้น ซึ่งกำหนดนิยามใหม่ของสิ่งที่ผู้เล่นคาดหวังได้จากเกมแข่งรถอาร์เคด
นอกเหนือจากเนื้อเรื่องหลักแล้ว Screamer ยังโดดเด่นด้วยกลไกการเล่นเกมที่ล้ำสมัย สร้างขึ้นจากระบบควบคุมแบบ Twin Stick ที่การผสมผสานระหว่างการแข่งรถและการต่อสู้ได้อย่างลงตัว ระบบ Echo System ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่เชื่อมโยงเนื้อเรื่องเข้ากับการเล่นเกม ช่วยให้ผู้เล่นสามารถสร้างและใช้ Sync และ Entropy ซึ่งเป็นทรัพยากรสองอย่างที่ใช้ในการโจมตีและป้องกัน
"Screamer" เตรียมวางจำหน่ายบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, และ PC ในวันที่ 26 มีนาคม 2026 พร้อมให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://milestone.it/games/screamer/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*