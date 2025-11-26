เกมแข่งรถสุดสมจริง! "Project Motor Racing" พร้อมวางจำหน่ายแล้ว

SEGA เปิดตัว "Project Motor Racing" เกมแข่งรถสุดสมจริง พัฒนาโดย GIANTS Software พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store และ Windows
"Project Motor Racing" เกมจำลองการแข่งรถที่เน้นความสมจริง โดยผสานความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี ตัวเกมสร้างขึ้นด้วยเอนจินฟิสิกส์ 720Hz ที่พัฒนาขึ้นใหม่และ GIANTS Engine 10 ที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อจำลองโลกของมอเตอร์สปอร์ตขึ้นใหม่ด้วยแบรนด์พันธมิตรที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ และการปรับแต่งรถที่ควบคุมดูแลโดยนักแข่งมืออาชีพหลายร้อยคน เพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมจำลองขั้นสูงสุดด้วยโหมดผู้เล่นเดี่ยวและโหมดออนไลน์ที่เข้มข้น พร้อมรองรับอุปกรณ์เสริมสำหรับการแข่งรถอย่างครบครัน และยังรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม เพื่อซิ่งไปกับผู้เล่นทั่วโลกบนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
รถทุกคันในเกมได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องและได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดจากแบรนด์พันธมิตรและนักแข่งมืออาชีพระดับโลกหลายร้อยคนที่เข้าร่วมโปรแกรม Factory Driver Program เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมที่สมจริงที่สุด สนามแข่งทั้งหมดถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยเทคโนโลยี "True2Track" ซึ่งจำลองสภาพอากาศ สภาพบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวถนน และวงจรกลางวัน/กลางคืนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสบการณ์การแข่งรถที่แม่นยำและสมจริงที่สุด
สัมผัสประสบการณ์ความสมจริงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยเอนจินฟิสิกส์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ การจำลองนี้ครอบคลุมหลากหลายแง่มุม รวมถึงแบบจำลองพลศาสตร์ของไหลแบบบีบอัดสำหรับเครื่องยนต์สันดาปและเทอร์โบชาร์จเจอร์ ซึ่งจำลองผลกระทบต่าง ๆ เช่น ความล่าช้าของเทอร์โบ แบ็คไฟร์ การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล การน็อค และแม้แต่ผลกระทบของก๊าซไอเสียต่ออากาศโดยรอบได้อย่างแม่นยำ การจำลองของไหลและการเผาไหม้ช่วยให้สามารถควบคุมคันเร่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ
Project Motor Racing มาพร้อมโหมดอาชีพแบบผู้เล่นเดี่ยวที่เข้มข้นเพื่อประสบการณ์การขับขี่มอเตอร์สปอร์ตที่สมจริง รวมถึงโหมดแข่งรถออนไลน์ที่ให้คุณได้แข่งขันกับคู่แข่งจากทั่วโลก ตัวเกมมาพร้อมระบบตอบสนองแรงกดที่แม่นยำสำหรับอุปกรณ์เสริมการแข่งรถ และการปรับแต่งหน้าจอ HUD และรองรับการปรับแต่งม็อดสำหรับคอนเทนต์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง
"Project Motor Racing" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store และ Windows ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/projectmotorracing/en/
