"โคจิมะ" โผล่ให้เสียงพากย์ 'นครสัตว์มหาสนุก 2' ฉบับญี่ปุ่น

คงต้องเพิ่มอีกหนึ่งบทบาทใหม่เข้าไปในประวัติการทำงานสำหรับเฮีย "ฮิเดโอะ โคจิมะ" ที่นอกจากจะเป็นเกมไดเร็กเตอร์ โปรดิวเซอร์ และดีไซน์เนอร์ผู้เก่งกาจแล้ว วันว่างๆเขายังไปพากย์เสียงตัวละครในหนังด้วย
เว็บไซต์ Famitsu ได้ออกมายืนยันคอนเฟิร์มถึงงานอดิเรกเสริมของผู้ชายที่ชื่อ "ฮิเดโอะ โคจิมะ" (Hideo Kojima) ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ถูกค่ายดิสนีย์เรียนเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์แอนิเมชั่นภาคต่อกระแสปังอย่าง Zootopia 2 ในฐานะบุคลากรผู้ให้เสียงพากย์ภาษาญี่ปุ่นหนึ่งในตัวละครประกอบของหนังเรื่องดังกล่าว
ความมหัศจรรย์ครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะทางผู้กำกับ "จาเร็ด บุช" (Jared Bush) ได้เป็นคนยื่นเรื่องร้องขอให้ดึงตัวโคจิมะมาร่วมพากย์เสียงด้วยตัวเอง สำหรับตัวละครที่เจ้าพ่อแห่งวงการเกมต้องมารับผิดชอบให้เสียงก็คือ Paul Moledebrandt เจ้าหน้าที่ตัวตุ่นผู้หมกมุ่นปั่นงานแบบหามรุ่งหามค่ำอยู่ภายในสถานีตำรวจที่พวก จูดี้ และ นิค ทำงานอยู่นั่นเอง
"เนื่องด้วยเป็นคำขอโดยตรงจากทางผู้กำกับ 'จาเร็ด บุช' ผมจึงถือเป็นเกียรติและยินดีตอบรับโดยไม่ลังเลใจ แม้ว่าบทบาทการมีส่วนร่วมของผมจะถูกจำกัดอยู่ในฉากเล็กๆ แต่รายละเอียดในระหว่างขั้นตอนการบันทึกเสียงนั้นมันช่างน่าประทับใจเอามากๆ ซึ่งปกติแล้วผมมักจะอยู่ฝั่งที่คอยกำกับ ฉะนั้นคราวนี้ผมจึงได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการแสดงแอคติ้งเยอะแยะเลยทีเดียว" โคจิมะ กล่าวให้สัมภาษณ์
"Zootopia 2" (หรือในชื่อภาษาไทย "นครสัตว์มหาสนุก 2") ปัจจุบันกำลังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์บ้านเราอยู่ ณ เวลานี้ โดยที่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นจะได้รับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องนี้ช้ากว่าเรา ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคมปี 2025
