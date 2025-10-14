เกมต่อสู้แท็กทีม "KIZUNA ENCOUNTER" วางจำหน่ายแล้วบน Steam!

SNK ประกาศว่าเกมต่อสู้รูปแบบแท็กทีมสุดคลาสสิก "KIZUNA ENCOUNTER: SUPER TAG BATTLE" เกมลำดับที่สองของโครงการ NEOGEO Premium Selection พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Steam
"KIZUNA ENCOUNTER: SUPER TAG BATTLE" เกมรูปแบบต่อสู้สองมิติในฉากโลกหลังยุคล่มสลายจากค่าย SNK ที่ได้เปิดให้บริการในรูปแบบเกมตู้อาร์เคดครั้งแรกในปี 1996 พร้อมนำเสนอการกลับของตัวละครจากเกม SAVAGE REIGN ที่ร่วมมือกันต่อสู้ในแบบแท็กทีม 2 ต่อ 2 ที่อลังการและเปี่ยมด้วยกลยุทธ์ การวางจำหน่ายครั้งนี้มาพร้อมกับอัปเกรดมากมาย ทั้งระบบการเล่นแบบออนไลน์ Rollback Netcode เพื่อความสนุกราบรื่นไร้รอยต่อ เช่นเดียวกับการปรับปรุงเพื่อการแข่งขันที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้เหนือชั้นยิ่งขึ้น รวมไปถึงล็อบบีสำหรับผู้เล่น 9 คน โหมด Spectator และการรองรับทัวร์นาเมนต์ในรูปแบบ Single/Double Elimination นอกจากนั้นผู้เล่นยังสามารถแท็กกับเพื่อนและแข่งขันกันในสังเวียนแบบ 4 คนได้
ตัวละคร
■ 10 นักสู้ผ่าเหล่า 2 บอสผู้เหี้ยมโหด สู่ 1 สงครามปลดแอกสู่อนาคต
ตัวละครจากเกมก่อนหน้า (SAVAGE REIGN) ทั้ง 8 นักสู้ได้หวนคืนสู่เวทีอีกครั้ง พร้อมกับอีก 2 นักสู้ใหม่คือ หัวหน้ากลุ่มต่อต้าน Rosa และขุนพลยอดนักรบผู้ใช้กระบองอย่าง Kim นอกจากนั้นแล้วผู้เล่นยังสามารถเลือกตัวละครบอส King Leo และ Jyazu ในฐานะนักสู้อิสระแบบโซโลเมมเบอร์ได้อีกด้วย
การต่อสู้แบบออนไลน์
■ แมตช์ออนไลน์สุดตื่นเต้น! ระบบมัลติเพลเยอร์ที่รองรับผู้เล่นพร้อมกันถึง 4 คน!
เข้าร่วมการปะทะกันบนเครือข่ายออนไลน์พร้อม Rollback Netcode และยังมีรูปแบบทัวร์นาเมนต์ที่ให้ผู้เล่นผสมผสานแนวทางได้ในล็อบบีที่รองรับนักสู้ถึง 9 คนพร้อมกัน นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถร่วมทีมกันและประลองกับผู้กล้าที่เข้ามาท้าทายในสังเวียนแบบ 4 คน ซึ่งเคยเป็นฟีเจอร์พิเศษสำหรับตู้เกมจำนวนจำกัดในยุคเริ่มต้นเท่านั้น ตามหาคู่หูที่ไว้ใจได้และพากันไต่ชาร์ตสู่ระดับโลกกันเลย
ฟีเจอร์ใหม่
■ การปรับโฉมให้ทันสมัยของเกมอาร์เคดสุดคลาสสิก!
ลองสัมผัสโหมดการฝึกซ้อมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ผู้เล่นสามารถทดลองท่าต่อสู้ก่อนลงสนามจริงตราบที่ต้องการ พร้อมด้วยตัวเลือกการปรับความเร็ว การแสดงผลฮิตบ็อกซ์ และอื่น ๆ พร้อมสำหรับการเนรมิตคอมโบสุดโหดที่ตระเตรียมไว้ในแต่ละแมตช์
ที่สำคัญยังมีโหมด Jukebox เพื่อให้ผู้เล่นได้ฟังเพลงประกอบของเกม และยังมีภารกิจท้าทายความสามารถเพื่อให้ปลดล็อกสำหรับผู้เล่นสายโซโล ทั้งหมดนี้หลอมรวมให้เกมกลายเป็นประสบการณ์ KIZUNA ENCOUNTER ที่ร่วมสมัยสำหรับทุกคน!
NEOGEO PREMIUM SELECTION
คอลเลกชันเกมตู้ของ NEOGEO ที่ได้รับการอัปเกรดด้วยฟีเจอร์สำหรับเกมมาตรฐานปัจจุบัน ซึ่งได้รับการพัฒนาและคัดเลือกจาก SNK เพื่อคืนชีพขึ้นมาใหม่ให้เป็นผลงานสำหรับแฟนเกมที่จะได้สนุกกันต่อเนื่อง
KIZUNA ENCOUNTER: SUPER TAG BATTLE พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Steam ในราคา 640 บาท พร้อมส่วนลด 25% เหลือ 480 บาท ถึงวันที่ 19 ตุลาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.snk-corp.co.jp/neogeo-premium/kizuna-encounter/en
