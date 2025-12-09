"ฮาราดะ คัตสึฮิโระ" ผู้สร้าง Tekken เตรียมออกจาก Bandai Namco สิ้นปีนี้!

"ฮาราดะ คัตสึฮิโระ" ผู้สร้างเกมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาซีรีส์ Tekken มาตั้งแต่ภาคแรก ได้ประกาศผ่าน X ว่าเขาจะออกจาก BANDAI NAMCO ในช่วงสิ้นปีนี้ และเตรียมส่งมอบ Tekken ให้กับนักพัฒนารุ่นต่อไป
"ฮาราดะ คัตสึฮิโระ" เกิดที่โอซาก้าในปี 1970 ปัจจุบันอายุ 55 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ ได้เข้าทำงานที่บริษัท NAMCO (ต่อมาเปลี่ยนเป็น BANDAI NAMCO Entertainment) เขามีส่วนร่วมในการพัฒนาซีรีส์ Tekken มาตั้งแต่ภาคแรก ทั้งยังร่วมพากย์เสียงในสองเกมแรก และมีส่วนร่วมโดยตรงในการดำเนินการโปรโมตและจัดการแข่งขันของเวอร์ชันอาร์เคด เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้กำกับของ Tekken 3 และตั้งแต่นั้นมาก็มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาซีรีส์ Tekken ในฐานะผู้กำกับ เขายังทำงานในเกมต่าง ๆ เช่น Soulcalibur, Summer Lesson และ Pokken Tournament อีกด้วย
ในโพสต์ X ของคุณฮาราดะ เล่าถึงประสบการณ์การทำงานกับบริษัท การสนับสนุนการแข่งขันเกมอาร์เคดในญี่ปุ่น และกิจกรรมชุมชนในต่างประเทศ โดยระบุว่าแก่นแท้ของความเป็นนักพัฒนาเกมของเขานั้นหล่อหลอมมาจากการพบปะพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับผู้เล่นในระดับรากหญ้า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาได้ประสบกับการสูญเสียเพื่อนในชีวิตส่วนตัว และได้เห็นการเกษียณอายุหรือการจากไปของผู้บริหารระดับสูงที่เคารพนับถือหลายคน เหตุการณ์เหล่านี้กระตุ้นให้เขาไตร่ตรองถึง "ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในฐานะนักพัฒนาเกม" หลังจากปรึกษากับเคน คุทารากิ ซึ่งเขาเคารพนับถือในฐานะผู้เป็นเสมือนพ่อ และได้รับคำแนะนำและกำลังใจอันมีค่า เขาจึงตัดสินใจเช่นนี้
คุณฮาราดะ กล่าวว่าเขาใช้เวลาสี่ถึงห้าปีค่อย ๆ มอบหน้าที่ทั้งหมดที่เขารับผิดชอบให้กับทีม เมื่อมองย้อนกลับไป เขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์มากมาย แต่ละโปรเจกต์นำมาซึ่งการค้นพบและการเรียนรู้ใหม่ ๆ เป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจทดแทนได้ สุดท้ายนี้ เขาแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อผู้เล่นและพาร์ทเนอร์ที่สนับสนุนเขามาโดยตลอด เขาจะเปิดเผยแผนการของเขาในอนาคต และขอให้ทุกคนสนับสนุนเขาต่อไป
ท้ายโพสต์ คุณฮาราดะ เสริมว่าถึงแม้เขาจะลาออกจากบริษัทในช่วงปลายปี 2025 แต่เขาจะเข้าร่วมในฐานะแขกรับเชิญในการแข่งขัน "Tekken World Tour Final" ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม 2026 ตามคำขอของบริษัท นอกจากนี้ เขาได้มิกซ์เพลง Tekken แบบ non-stop ความยาว 60 นาที ในสไตล์ DJ ชื่อว่า "TEKKEN: A 30-Year Journey – Harada's Final Mix" ด้วยตัวเอง ซึ่งเผยแพร่ให้แฟน ๆ ได้ฟังกันแบบฟรีอีกด้วย
