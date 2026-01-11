ทาสยาทรพีคลั่งแทงแม่ดับอนาถคาร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนแทงคอตัวเองสาหัส

เชียงราย – เพื่อนบ้านรู้ข่าวเศร้าสะเทือนใจกันทั่ว..ทาสยาทรพีคลุ้มคลั่ง ก่อเหตุแทงแม่บังเกิดเกล้าดับสลดคาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกลางหมู่บ้านย่านรอบเวียงเชียงราย ก่อนแทงคอตัวเองบาดเจ็บสาหัสเลือดนองพื้น
เกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมา(10 ม.ค.69) ร.ต.อ.อธิคม คำปันแปง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย ได้รับแจ้งเหตุคนทำร้ายร่างกายกันถึงขั้นเสียชีวิตที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งในบ้านหมู่ 13 ถนนราษฎร์บำรุง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จึงรายงาน พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ตงศิริ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย และ พ.ต.ท.สาคร ขัตติยะบุตร รอง ผกก.ให้รับทราบก่อนร่วมกับชุดสืบสวนและมูลนิธิสยามเชียงราย สำนักงานใหญ่ เดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ที่ด้านหน้าปิดประตูเอาไว้อย่างหนาแน่น เจ้าหน้าที่จึงให้หน่วยกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดกุญแจร้านเข้าไปตรวจสอบภายในพบร่างของนางสุภาพรรณ์ หินหนุน อายุ 64 ปี เจ้าของร้าน นอนอยู่กับพื้นห้องในสภาพมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่ลำตัวหลายจุดจนเลือดนองพื้นและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ใกล้กันพบร่างของนายภาคิน อายุ 32 ปี บุตรชายของผู้ตาย ซึ่งคาดว่าเพิ่งใช้มีดปลายแหลมเป็นมีดทำครัวยาวประมาณ 1 ฟุต แทงเข้าที่ลำคอของตัวเองจนเป็นแผลฉกรรจ์เลือดนองพื้นเช่นกัน แต่ยังไม่เสียชีวิตเจ้าหน้าที่จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อย่างเร่งด่วน
จากการสอบถามเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทราบก่อนเกิดเหตุนางสุภาพรรณ์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตามปกติ ส่วนบุตรชายมีประวัติเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วหลายคดี กระทั่งปิดร้านแล้วผู้เป็นลูกกลับส่งเสียงดังโวยวายและต่อมาถึงขั้นคลุ้มคลั่ง ก่อนจะเกิดเสียงดังภายในร้านทำให้ชาวบ้านพากันเป็นห่วงและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ไปถึงหน้าร้าน แต่เนื่องจากมีการปิดประตูอย่างแน่นหนาทำให้ต้องใช้เวลาตัดกุญแจเข้าไปก็พบทั้งคู่อยู่ในสภาพดังกล่าว ขณะที่ชาวบ้านโดยรอบต่างสลดใจเนื่องจากมีความคุ้นเคยกับนางสุภาพรรณ์คนขายก๋วยเตี๋ยวรายนี้เป็นอย่างมาก
ต่อมา พ.ต.อ.สิทธิชัย ไกรแสง รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย และ พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมอย่างถี่ถ้วน เบื้องต้นแจ้งข้อหาหนักกับนายภาคินว่า "ฆ่าบุพการี" โดยจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด