แม่ค้าก๋วยเตี๋ยววัย 68 สู้ชีวิต น้ำท่วมร้านหนักต้องอพยพไปนอนศาลาวัด หันขายหมูปิ้งไม้ละ 5 บาท ประคองครอบครัวรอวันน้ำลด

อ่างทอง - “ป้าปุ้ย” แม่ค้าก๋วยเตี๋ยววัย 68 ปี ถูกน้ำเจ้าพระยาเอ่อท่วมร้านสูงเกือบเมตร สูญรายได้กะทันหัน ต้องพาสามีวัย 73 และหลานชาย ป.6 ออกมาอาศัยศาลาวัดชั่วคราว ใช้เงินผู้สูงอายุประทังชีวิต ก่อนลุกขึ้นสู้ หันขายหมูปิ้งเช้า–เย็น หาเลี้ยงครอบครัวจนกว่าน้ำจะลด
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณหน้าวัดไชยภูมิ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นจุดตั้งร้าน “ก๋วยเตี๋ยวป้าปุ้ย” พบว่าน้ำเจ้าพระยาได้เอ่อท่วมสูงประมาณ 60–70 เซนติเมตร ร้านซึ่งตั้งอยู่นอกแนวคันดินกั้นน้ำถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถเปิดขายหรืออยู่อาศัยได้ ทำให้ต้องอพยพออกจากพื้นที่
นางรัศมี ศิริถาวรชัย หรือ “ป้าปุ้ย” อายุ 68 ปี แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว เล่าว่า ตนประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งร่วมกับสามี นายศักดิ์ชัย ศิริถาวรชัย อายุ 73 ปี เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และมีหลานชายวัยประถมศึกษาปีที่ 6 อีกหนึ่งคนที่ต้องรับผิดชอบ
แต่เมื่อน้ำทะลักเข้าท่วมร้านกะทันหัน ทั้งสามชีวิตจำต้องอพยพมานอนภายในศาลาหน้าวัดชั่วคราว รายได้ที่เคยมีหายไปทันที เหลือเพียงเงินผู้สูงอายุของสองตายายใช้ประทังชีวิตเท่านั้น
ป้าปุ้ยเผยว่า กังวลใจมากเพราะไม่รู้ว่าน้ำจะลดเมื่อใด ระบุว่า “ปกติก็ชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้ว นี่ยิ่งไม่มีรายได้เลย ลำบากมาก แต่ก็ต้องสู้เพราะยังมีหลานต้องดูแล”
ด้วยความตั้งใจจะไม่ยอมแพ้ ต่อมา 2 ตายายจึงตัดสินใจหันมาขายหมูปิ้งบริเวณหน้าวัด เพื่อหารายได้ในช่วงที่ไม่สามารถเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้ โดยจะขายช่วงเช้าและเย็น ราคาช่วยเหลือกันเพียงไม้ละ 5 บาท
ป้าปุ้ยกล่าวทั้งน้ำตาว่า “ดีกว่านั่งรอไปเรื่อย ๆ อย่างน้อยก็มีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้ดูแลครอบครัว”
ชาวบ้านที่ผ่านไปมาหากพบเห็นก็ช่วยอุดหนุน เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเล็ก ๆ ที่กำลังสู้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้