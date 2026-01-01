เพลิงไหม้ออฟฟิศโรงแรมกลางหมู่บ้านตะเกียบ หัวหิน รับปีใหม่ 2569 นักท่องเที่ยวแตกตื่น

ประจวบคีรีขันธ์ – เกิดเหตุเพลิงไหม้ออฟฟิศโรงแรมกลางหมู่บ้านตะเกียบ เมืองหัวหิน รับศักราชใหม่ 2569 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าพักแตกตื่นวิ่งหนีตาย เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิง 4 คัน ใช้เวลากว่า 45 นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นคาดไฟฟ้าลัดวงจร
เวลา 18.10 น. วันนี้ ( 1 ม.ค.) พ.ต.ท.ภาณุพงศ์ พูนสวัสดิ์ ร้อยเวรสอบสวน สภ.หัวหิน รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรม SURF AND SAND RESORT ซอย 14 หมู่บ้านตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพลิงลุกไหม้บริเวณออฟฟิศที่ทำการด้านหลังโรงแรม ชั้น 2 ห้องแรก โดยเปลวเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าพักอยู่ภายในโรงแรมแตกตื่นวิ่งออกมาด้านหน้า ขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงช่วยกันระงับเหตุในเบื้องต้น
ต่อมา นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน สั่งการให้ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลนครหัวหิน พร้อมด้วย นายชีพ สุกสี ประธานสภาเทศบาลฯ นำรถน้ำและรถดับเพลิงรวม 4 คัน เข้าสกัดต้นเพลิง ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
จากการสอบถาม Mr. แซม เชริช ผู้จัดการและเจ้าของโรงแรม ซึ่งเป็นชาวอินเดีย เปิดเผยว่า โรงแรมเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 7 ปี ก่อนเกิดเหตุในช่วงเย็นได้ปิดออฟฟิศตามปกติ จากนั้นได้ยินเสียงคล้ายไฟฟ้าช็อต ก่อนจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทรัพย์สินภายในออฟฟิศ อาทิ คอมพิวเตอร์ เอกสารสำคัญ หนังสือเดินทาง และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้รับความเสียหายทั้งหมด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจน ได้ประสาน กองพิสูจน์หลักฐาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง