ไฟไหม้กองไม้พาเลทบริษัทรีไซเคิล ศรีราชา วอดกว่า 1 ไร่ รถโฟล์คลิฟท์เสียหาย เร่งตรวจสาเหตุ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เกิดเหตุไฟไหม้กองไม้พาเลทและเศษกระดาษภายในบริษัทรีไซเคิล พื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว เผาวอดกว่า 1 ไร่ รถโฟล์คลิฟท์เสียหาย 1 คัน เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงควบคุมเพลิง ไว้ได้
เมื่อเวลาประมาณ 05.30 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2568 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับแจ้งเหตุไฟไหม้กองวัสดุรีไซเคิล ภายในบริษัทรีไซเคิลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลเมืองศรีราชา รวม 4 คัน พร้อมประสาน ร.ต.อ.ทศวรรษ โพธิษา รองสารวัตรสอบสวน สภ.หนองขาม เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้กองไม้พาเลทและเศษกระดาษที่กองอยู่บริเวณลานภายในบริษัท ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 6 ไร่ โดยเพลิงลุกไหม้ในพื้นที่ราว 1 ไร่ ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรง เจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบพบว่า เพลิงได้เผาผลาญกองไม้พาเลทและเศษกระดาษจนเสียหายทั้งหมด และลุกลามไปไหม้รถโฟล์คลิฟท์ที่จอดอยู่ใกล้เคียงเสียหายทั้งคัน จำนวน 1 คัน รวมถึงลุกลามไปยังบริเวณด้านนอกของโกดังคัดแยกวัสดุรีไซเคิลบางส่วน เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าเกือบ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณด้านข้างกองไม้พาเลท จากจุดขนาดเล็กก่อนลุกลามอย่างรวดเร็ว ต่อมาทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นบริษัทรีไซเคิลของนายสมศักดิ์ กุลาวาไชย หรือ “แดน ศรีราชา” ซึ่งเคยเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในอดีต อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า ช่วงเวลาประมาณ 05.00 น. ขณะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านใกล้จุดเกิดเหตุ ได้ยินเสียงสุนัขเห่าและมีเพื่อนบ้านช่วยแจ้งเตือน เมื่อออกมาตรวจสอบพบว่าไฟได้ลุกไหม้กองไม้พาเลทบริเวณลานหน้าบริษัท จึงพยายามช่วยดับไฟในเบื้องต้น แต่เนื่องจากเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
ทั้งนี้ ค่าเสียหายและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากไฟฟ้าในพื้นที่ถูกตัดทั้งหมด ต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป