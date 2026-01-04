กัมพูชากล่าวหาทหารไทยขโมยทรัพย์สินจากบ้านพลเรือนในโพธิสัตว์

MGR ออนไลน์ - สื่อมวลชนกัมพูชารายงานอ้างคำแถลงของกระทรวงมหาดไทยระบุว่าทหารไทยได้ขโมยทรัพย์สินจากบ้านเรือนประชาชน 8 หลังในจ.โพธิสัตว์ และมีอาคารได้รับความเสียหายจากความขัดแย้งชายแดนทั้งหมด 323 หลัง และโรงเรียน 25 แห่ง หลังจากการตรวจสอบของทางการที่ขยายไปถึงพื้นที่ของ อ.จอมกะสานต์ จ.พระวิหาร
รายงานอ้างว่าชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับบ้านหลังจากหลบหนีออกจากพื้นที่ชายแดนเนื่องจากความขัดแย้งชายแดนกัมพูชา-ไทย ที่เริ่มต้นในปลายเดือนก.ค. 2568 หลายคนพบว่าบ้านของพวกเขาถูกงัดแงะและทรัพย์สินหายไป
ทัช โซคัก โฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่รัฐได้ตรวจสอบบ้านของพลเรือนในหมู่บ้านสังคม ทเมย จ.โพธิสัตว์ ที่กองกำลังทหารของไทยได้ตัดกุญแจและเข้าไปในบ้าน
“บ้าน 8 หลังสูญทรัพย์สินมีค่า รวมถึงรถจักรยานยนต์ 4 คัน และรถเข็นเก็บขยะของหมู่บ้าน 2 คัน” โฆษกกระทรวงฯ กล่าว
ทัช โซคัก ยังกล่าวอีกว่ามีการประเมินความเสียหายในอ.จอมกระสานต์ ในจ.พระวิหาร แล้ว โดยทางการได้ส่งเสบียงอาหารไปช่วยเหลือพลเรือนพลัดถิ่นและไม่สามารถกลับบ้านได้ ส่วนในจ.พระตะบอง ทางการกำลังซ่อมแซมบ้านพลเรือน 8 หลังในอ.พนมพรึก และเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในบ้าน 27 หลังในอ.ซ็อมปึวลูน
เขาเสริมว่าความเสียหายต่อทรัพย์สินของเอกชนในขณะนี้ประกอบด้วย บ้าน 323 หลัง อาคาร 7 หลัง อพาร์ทเม้นต์ 5 หลัง ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง ตลาด 1 แห่ง โกดังรับซื้อมันสำปะหลัง 1 แห่ง โกดังเก็บของ 1 แห่ง เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 2 แห่ง ยุ้งข้าว 1 แห่ง และสถานที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 2 แห่ง ตามการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้ยังมียานพาหนะเกือบ 40 คันได้รับความเสียหาย รวมถึงรถยนต์ 33 คัน และรถจักรยานยนต์ 5 คัน
ส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเขาระบุว่ามีทั้งโรงเรียน ศูนย์สุขภาพ อาคารสำนักงานรัฐ สะพาน ถนน และสถานีจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น
รายงานของรัฐบาลกัมพูชาระบุว่า จนถึงวันที่ 4 ม.ค. ยังคงมีผู้พลัดถิ่น 280,091 คน ที่ประกอบด้วยผู้หญิง 147,091 คน และเด็ก 90,670 คน โรงเรียนอย่างน้อย 172 แห่ง โรงพยาบาล 29 แห่ง และสำนักงานของรัฐเกือบ 20 แห่ง ยังปิดทำการในจ.อุดรมีชัย จ.บันเตียเมียนเจย และจ.พระวิหาร.