ดานอน ประเทศไทย คว้า 4 รางวัล HR Asia Awards 2025 ปีที่สอง ย้ำวัฒนธรรมองค์กรความใส่ใจ รับความแตกต่าง -ความยั่งยืน

นายเดนิช ราห์มัน ผู้จัดการทั่วไป ดานอน ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ดานอน ประเทศไทย ได้รับรางวัลจากเวที HR Asia Awards 2025 ถึง 4 รางวัล ได้แก่ องค์กรดีเด่นที่น่าร่วมงานที่สุดในเอเชีย (Best Company to Work for in Asia) องค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการโอบรับความแตกต่าง (Diversity, Equity & Inclusion Award) องค์กรที่ใส่ใจพนักงานที่สุด (Most Caring Company Award) และสถานที่ทำงานที่ยั่งยืนแห่งปี (Sustainable Workplace Award) โดยดานอนได้รับการคัดเลือกจากองค์กรกว่า 300 แห่งใน 20 อุตสาหกรรมทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นแนวโน้มความคาดหวังของคนทำงานและสังคมในปัจจุบันในแง่ว่าองค์กรควรเป็นผู้นำในการสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืน
“เราเชื่อว่าพนักงานคือหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราส่งเสริมความหลากหลาย และสร้างพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโต เพราะท้ายที่สุดแล้วพนักงานของเราคือผู้ที่ช่วยส่งมอบสุขภาพที่ดีด้วยอาหารให้กับผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และร่วมสร้างความยั่งยืนให้ประเทศไทย หากพนักงานเติบโต องค์กรก็จะเติบโตด้วย การดูแลพนักงานของเราจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่สวัสดิการที่มอบให้ แต่รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ สนับสนุน และมีโอกาสแสดงศักยภาพ”
สำหรับดานอน ประเทศไทย ความใส่ใจไม่ใช่แค่นโยบายที่เขียนไว้ แต่คือประสบการณ์ที่พนักงานได้รับในทุกๆ วัน พนักงานสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่นที่ไหนก็ได้ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ตามนโยบาย “Work From Anywhere” นอกจากนี้ยังมี “Parental Policy” ที่ดานอนให้พนักงานที่คลอดบุตรและบิดาของเด็ก หรือพนักงานที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมสามารถลาหยุดเพื่อดูแลบุตรแรกคลอดได้นานกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยยังได้รับเงินเดือนตามปกติเพื่อให้พนักงานสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ และหากกล่าวถึงนโยบาย DEI (แนวคิดด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการโอบรับความแตกต่าง) ดานอนก็ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวผ่านกิจกรรมตลอดทั้งปี เช่น วันสตรีสากล เวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้เรื่องความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
นายเดนิช กล่าวต่อว่า ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างเร่งรีบ สุขภาวะของพนักงานไม่ใช่สิ่งที่ “มีไว้ก็ดี” แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน และไม่ได้หมายความเพียงแค่สุขภาพกายเท่านั้น ดานอนมีโปรแกรม “Be-Well” ที่ครอบคลุมสุขภาวะ 3 ด้านหลัก ได้แก่ โภชนาการ สุขภาพจิต และสุขภาพกาย ซึ่งตัวอย่างของโปรแกรมนี้ คือการมี “Be-Well Day” ที่จัดขึ้นทุกเดือนเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนพูดคุยกันผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น คลาสทำยาดมสมุนไพร บริการนวดโดยผู้พิการทางสายตา และการเสวนาด้านโภชนาการ นอกจากนี้พนักงานยังสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มให้คำปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์กับนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
ความยั่งยืนขับเคลื่อนโดยพนักงานของเราและแผนการดำเนินงานที่เรียกว่า Danone Impact Journey ซึ่งพนักงานดานอนมีบทบาทในการสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อธุรกิจและสังคม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวัน Danone Day ที่พนักงานได้ลงพื้นที่ในชุมชนภายใต้แคมเปญรณรงค์เรื่องภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (IDA) เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดังกล่าวและการรับการคัดกรองความเสี่ยงแบบไม่ต้องเจาะเลือด ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแผนการดำเนินงานของดานอน
“สำหรับดานอน รางวัล HR Asia Awards เป็นมากกว่าการได้รับรางวัล แต่เป็นการเน้นย้ำว่าเรามีพันธกิจในการส่งมอบสุขภาพที่ดีผ่านอาหารให้กับผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไปพร้อมๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน และพนักงานของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านศักยภาพ สุขภาวะ และการเติบโตในระยะยาว”นายเดนิช ราห์มัน ผู้จัดการทั่วไป ดานอน ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว